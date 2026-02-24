Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

Analist Jacky Mathijssen was maandagmorgen duidelijk verrast toen hij de kranten opensloeg. Daar zag hij dat de winst van Anderlecht op Zulte Waregem het belangrijkste nieuws van de speeldag was.

De kranten pakten immers uit met 'de stunt' van paars-wit. “Ik verslikte me bijna in mijn koffie. Welke club stond er groot op de voorpagina van meerdere nationale dagbladen? Anderlecht zowaar!"

"Niet door een titel of Europese zege, maar gewoon omdat ze na meer dan twee maanden nog eens een competitiewedstrijd hadden gewonnen, op Zulte Waregem met flink wat geluk", zegt hij in HBvL.

Volgens Mathijssen zegt die media-aandacht iets over de huidige situatie bij paars-wit. “Dat een overwinning in Waregem als nieuwswaardig wordt gezien, geeft onrechtstreeks aan hoe slecht het gesteld is met Anderlecht. Het is eigenlijk symptomatisch: het is geen wereldprestatie, maar wel het nieuws van de dag.”

Jérémy Taravel verricht heel goed werk vindt Mathijssen

Toch wil de voormalig bondscoach ook een pluim uitdelen. “Jérémy Taravel verdient erkenning. Door zijn werk heeft Anderlecht zich geplaatst voor de bekerfinale en waarschijnlijk ook voor de Champions’ Play-offs. Dat geeft het bestuur kostbare ademruimte.”

Mathijssen wijst op het belang van de tijd die Taravel heeft gewonnen voor het nemen van strategische beslissingen. “Het bestuur kan die tijd gebruiken om een toekomstplan uit te stippelen, misschien voor een nieuwe hoofdcoach of versterkingen. Taravel zorgt ervoor dat de club niet in paniek hoeft te handelen.”





Hij benadrukt dat Taravel en zijn assistenten uit de jeugdwerking goed werk leveren. “Ze hebben rust en structuur gebracht op momenten dat het nodig was. Dat is een verdienste die vaak onderschat wordt, maar cruciaal is voor een club in deze situatie.”