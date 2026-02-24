Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

Union SG pakte een late 2-1-zege tegen Antwerp, maar verloor een sterkhouder. Promise David moest na een harde botsing per brancard van het veld. Union kwam dinsdag met een update.

Afgelopen weekend won Union SG met 2-1 van Antwerp. Een doelpunt via het hoofd van Sykes maakte het verschil in de blessuretijd. Toch kwamen de Brusselaars niet ongehavend uit de strijd.

Een dik kwartier voor het einde van de wedstrijd was er een stevige botsing tussen Daam Foulon en Promise David. De Antwerp-winger kwam er zonder kleerscheuren van af, maar hetzelfde kon niet gezegd worden over de Canadese spits.

Heupblessure houdt David tijdlang aan de kant

David kwam verkeerd neer op zijn heup en moest op het veld verzorgd worden. Meteen nadien werd hij per brancard van het veld gehaald. Het was even wachten, maar Union kwam dinsdag met een nieuwe update.

"Verdere medische onderzoeken hebben uitgewezen dat onze aanvaller Promise David een spierblessure aan de heup heeft opgelopen", klinkt het in het statement. "Hij zal een tijdlang niet inzetbaar zijn."



Slecht nieuws voor Union dus. Over welke periode het gaat, wordt niet vermeld. "In overleg met de club, de speler en zijn entourage wordt beslist welk behandelplan het meest aangewezen is", aldus Union.