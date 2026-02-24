"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

Bij Standard blijft het allemaal niet gemakkelijk lopen. De club kan sportief niet veel laten zien en ook qua financiën loopt het bijzonder moeilijk.

Standard speelde vroeger met jongens uit het Luikse

De evolutie die Standard de voorbije jaren gemaakt heeft is zeker geen gunstige, zo vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. Hij heeft de club echt zien teloorgaan.

Vroeger kregen jongens uit het Luikse en omstreken de nodige kansen, maar dat is ondertussen al lang het geval niet meer, buiten Epolo en Calut gerekend. De beloften zakten twee jaar geleden uit de Challenger Pro League en staan nu laatste in de eerste nationale in Wallonië.

Financiële beperkingen bij de Rouches

“Dat kan toch niet voor Standard? Het roept alleszins vragen op”, is Vanhaezebrouck duidelijk in de krant. Hij verwijst naar zijn passage op het oefencomplex in 2007 voor de Pro Licence-cursus.

“Wij waren onder de indruk. Een hotel met kamers voor elke speler: Standard was toen een voorloper. Nu is iedereen hen gepasseerd”, gaat hij verder.



Ook financieel liep het steeds moeilijker en moeilijker en daar draagt de club nog altijd de gevolgen van. “De middelen om die ploeg flink te versterken, heeft het niet. En qua lonen is Standard wellicht nog altijd bij de betere middenmoters”, besluit hij.