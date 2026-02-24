Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard)

Anderlecht gaat mogelijk door met Jérémy Taravel voor de komende maanden. Dat lijkt niet meteen goed nieuws te zijn voor Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan. Vooral die laatste lijkt een probleem te hebben.

Taravel staat nu drie matchen aan het roer bij paars-wit en daarin heeft Cvetkovic 50 minuten gespeeld en Sikan... 11 minuten. Dat heeft mede te maken met de tactiek die Taravel hanteert. Hij zocht immers een manier om een dringend probleem op te lossen.

Taravel zag het probleem en loste het op

Onder Besnik Hasi speelde Anderlecht het meeste van zijn matchen zonder echte rechterflank. In principe stond Thorgan Hazard daar, maar die kreeg de toestemming om te zwerven en dat bracht hem meestal centraal. De rechterflank moest zo door de rechtsback van dienst helemaal belopen worden.

En dat bracht een onevenwicht in de ploeg, waardoor er meestal over links - toen Angulo er nog liep - werd gespeeld en Anderlecht heel voorspelbaar werd. Taravel vond met Degreef een oplossing voor rechts, maar wou ook Hazard ten alle koste in de ploeg houden.

Omdat hij de meest zekere afwerking van de hele ploeg heeft, stelde hij hem daarom in de spits op. Als 'valse negen' moet hij zo ook minder verdedigen. Met Yari Verschaeren koos hij als nummer 10 voor wat meer loopvermogen en Bertaccini moest uitwijken naar links.

Danylo Sikan kwam om oorlog te maken, maar verloor de strijd

Niet dat het een wonderoplossing is om het voetbal beter te maken, maar er zit alvast meer snelheid, diepgang en onvoorspelbaarheid in. Hazard gaat immers uit het duel gaan spelen tegen stoerdere verdedigers. Maar had Anderlecht daarom niet Sikan gehaald? Om meer oorlog te gaan maken?





Wel, de Oekraïnse spits heeft daarin nog niet kunnen overtuigen. Oorlog voerde hij, maar hij verloor de strijd meestal. Hij moest het onderspit delven in de meeste van zijn duels en dus is hij (voorlopig?) wat uit beeld verdwenen. Tegen Zulte Waregem bleven hij en Cvetkovic 90 minuten aan de bank gekluisterd.

Gezien het belang van Hazard, die de meest productieve Anderlecht-speler blijft, zal dat ook niet snel veranderen. Je kan wel zeggen dat Hazard al veel op penalty scoorde, maar hij heeft ook al zes assists achter zijn naam. Sikan lijkt dus een probleem te hebben, want Taravel verkiest ook Cvetkovic in de pikorde boven hem.

In Neerpede klinkt het nu dat ze hem gaan laten wennen aan JPL-voetbal om hem voor volgend seizoen helemaal op niveau te hebben. Benieuwd of dat gaat lukken...