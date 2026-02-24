Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

STVV speelt een heel sterk seizoen. Dat levert de ploeg van trainer Wouter Vrancken een tweede plek op voorlopig. De vraag blijft echter hoever ze kunnen geraken in de play-offs.

Heel goed seizoen voor STVV

Het is tot dusver een droomseizoen geworden voor STVV. De ploeg blijft maar winnen en punten pakken en bezet momenteel de tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

Het zijn volgens Jacky Mathijssen gouden tijden voor de supporters van de Kanaries. Daarbij mag je ook zijn schoonfamilie rekenen en voor hen heeft hij al een gouden tip gegeven.

“Ik heb hen gezegd dat ze moeten beginnen met elke maand een centje opzij te zetten voor volgend seizoen”, vertelt Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

Europees voetbal voor STVV

En daar is een reden voor. Volgend seizoen kunnen de supporters enkele Europese matchen meepikken, aldus Mathijssen. “Want Europees voetbal kan hen al bijna niet meer ontsnappen. Zelfs bij een serieuze terugval zie ik hen nooit meer uit de top vier vallen.”

Het grote verschil volgens de analist is dat STVV heel gemakkelijk wedstrijden wint, terwijl andere ploegen daar veel miserie mee hebben omdat het voor hen op dit moment van moeten is willen ze nog in de top zes eindigen.



Lees ook... Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom›

“Alleen STVV lijkt op dit moment ongenaakbaar. Ook daarom kunnen de Truiense fans nu al beginnen uit te kijken naar een Europees avontuur. Het is hen dubbel en dik gegund”, besluit hij.