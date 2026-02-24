Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt

Anderlecht speelt tegenwoordig onder Jérémy Taravel zonder echte spits. Thorgan Hazard is 'de valse negen' geworden. Winteraanwinst Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic krijgen zelfs nog amper speeltijd. Anderlecht heeft wel een goeie 'negen', maar hij speelt bij STVV. En of hij nog gaat terugkeren...

Keisuke Goto speelt de pannen van het dak bij STVV. Niet dat hij zoveel scoort, al is hij wel topschutter van de competitie met 10 goals. Maar Goto heeft ook al 5 assists en is daarmee betrokken bij 38 procent van de goals van de Truienaars.

Topclubs uit Engeland houden Goto al in het oog

Dat hij zich - omringd door Japanners - als een vis in het water voelt bij de Limburgers is een understatement. Goto zag zijn transferwaarde dan ook exponentieel stijgen. De 20-jarige spits is nu al 3,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt, maar de laatste update daarvan was begin december.

Intussen zal dat nog een pak hoger liggen en daar zijn ze in Anderlecht uiteraard blij om. Dat was ook de bedoeling toen ze hem uitleenden: hem meer laten spelen, ervaring laten opdoen en meerwaarde creëren. Maar dat hij het zo goed zou doen... Dat hadden ze ook weer niet verwacht.

De kans is intussen groot dat hij straks terugkeert en... verkocht wordt. Anderlecht zal immers moeten blijven verkopen om het budget in evenwicht te houden en Goto zal straks de Anderlecht-speler zijn waar - na De Cat - het meeste interesse voor is. Er zijn al geruchten dat topclubs als Tottenham en Chelsea hem in het oog houden.

Goto zal na De Cat de duurste speler in de Anderlecht-kern worden

Het is een beetje surrealistisch, maar als hij terugkeert in de huidige kern zal hij na Nathan De Cat waarschijnlijk de hoogste transferwaarde hebben. En aangezien ze De Cat niet van de hand willen doen...





Bijkomend probleem is natuurlijk ook de aanwezigheid van Sikan en Cvetkovic. Die eerste heeft bijna 4 miljoen gekost en moet dus ook opbrengen en liefst dus spelen. Cvetkovic is de spits waar ze eigenlijk nog het meest in geloven dat hij gaat doorbreken.

Er bestaat dus een goeie kans dat Goto straks het Anderlecht-shirt niet meer zal dragen in een officiële match. Of het moet zijn dat De Cat verkocht wordt en de nieuwe sportief directeur straks een onverwachte kuis kan houden in de kern.