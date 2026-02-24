Analyse Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 1 reacties
Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4331

Anderlecht speelt tegenwoordig onder Jérémy Taravel zonder echte spits. Thorgan Hazard is 'de valse negen' geworden. Winteraanwinst Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic krijgen zelfs nog amper speeltijd. Anderlecht heeft wel een goeie 'negen', maar hij speelt bij STVV. En of hij nog gaat terugkeren...

Keisuke Goto speelt de pannen van het dak bij STVV. Niet dat hij zoveel scoort, al is hij wel topschutter van de competitie met 10 goals. Maar Goto heeft ook al 5 assists en is daarmee betrokken bij 38 procent van de goals van de Truienaars.

Topclubs uit Engeland houden Goto al in het oog

Dat hij zich - omringd door Japanners - als een vis in het water voelt bij de Limburgers is een understatement. Goto zag zijn transferwaarde dan ook exponentieel stijgen. De 20-jarige spits is nu al 3,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt, maar de laatste update daarvan was begin december. 

Intussen zal dat nog een pak hoger liggen en daar zijn ze in Anderlecht uiteraard blij om. Dat was ook de bedoeling toen ze hem uitleenden: hem meer laten spelen, ervaring laten opdoen en meerwaarde creëren. Maar dat hij het zo goed zou doen... Dat hadden ze ook weer niet verwacht.

De kans is intussen groot dat hij straks terugkeert en... verkocht wordt. Anderlecht zal immers moeten blijven verkopen om het budget in evenwicht te houden en Goto zal straks de Anderlecht-speler zijn waar - na De Cat - het meeste interesse voor is. Er zijn al geruchten dat topclubs als Tottenham en Chelsea hem in het oog houden.

Goto zal na De Cat de duurste speler in de Anderlecht-kern worden

Het is een beetje surrealistisch, maar als hij terugkeert in de huidige kern zal hij na Nathan De Cat waarschijnlijk de hoogste transferwaarde hebben. En aangezien ze De Cat niet van de hand willen doen...

Bijkomend probleem is natuurlijk ook de aanwezigheid van Sikan en Cvetkovic. Die eerste heeft bijna 4 miljoen gekost en moet dus ook opbrengen en liefst dus spelen. Cvetkovic is de spits waar ze eigenlijk nog het meest in geloven dat hij gaat doorbreken. 

Er bestaat dus een goeie kans dat Goto straks het Anderlecht-shirt niet meer zal dragen in een officiële match. Of het moet zijn dat De Cat verkocht wordt en de nieuwe sportief directeur straks een onverwachte kuis kan houden in de kern. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

LIVE: Sorloth slaat opnieuw toe: Club Brugge stevent af op uitschakeling! Live

LIVE: Sorloth slaat opnieuw toe: Club Brugge stevent af op uitschakeling!

20:18
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

20:00
📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

18:40
1
Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week" Reactie

Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"

19:50
Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

18:20
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

20:00
"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

19:20
1
Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

18:50
Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

19:00
Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

17:50
Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

18:00
Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

17:00
Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

17:40
2
Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

17:20
2
🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

16:30
2
Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

16:00
Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

15:30
20
Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

11:00
10
Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

15:00
11
SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart Analyse

SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart

14:40
Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

14:00
Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

14:20
Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

09:00
6
🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

13:01
1
Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

13:30
Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

13:15
De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Analyse

De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken

11:40
11
JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

12:20
Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

12:00
3
Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

12:40
Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

07:20
7
Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

11:20
9
Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

09:30
63
Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

10:15
Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

10:45
Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Atlético Madrid - Club Brugge: 3-1 cartman_96 cartman_96 over Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit' Michy DC Michy DC over KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen" André Coenen André Coenen over "Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club JaKu JaKu over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant Heinz07 Heinz07 over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht TatstOn TatstOn over Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA Andreas2962 Andreas2962 over Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved