Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'
Jürgen Klopp zit in het oog van de storm. Volgens de geruchtenmolen moet de Duitser vrezen voor zijn job. Maar is hij daar zelf ook rouwig om?

Jürgen Klopp stopte in 2024 als coach van Liverpool FC. Enkele clubs stonden in de rij om hem binnen te halen, maar de Duitser besloot om even weg te blijven van de dug-out.

Ondertussen is Klopp aan de slag als Global Sports Director voor de voetbalclubs van Red Bull. Enig probleem: zijn stoel is er aan het wankelen. 

De stoel van Jürgen Klopp wankelt

Klopp krijgt intern het verwijt dat zijn clubs de verwachtingen op sportief vlak niet kunnen inlossen. Sky Sports weet dat de zoektocht naar een vervanger al is begonnen. 

Olivier Glasner wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Red Bull. Het contract van de Oostenrijker bij Crystal Palace loopt op het einde van het seizoen af, terwijl hij in het verleden al aan de slag was bij RB Salzburg.

Real Madrid kan profiteren


Maar zou Klopp het erg vinden om te (mogen) vertrekken bij Red Bull? De Duitser wordt in verband gebracht met Real Madrid, maar Florentino Perez is niet bereid om te betalen voor een nieuwe coach. Het zou héél goed uitkomen als dat contract tot medio 2029 opeens niet meer zou bestaan…
 

