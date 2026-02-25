🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel"

Ruben Van Gucht gaat opnieuw vader worden. Zijn vriendin, Charlotte Van Looy, is in verwachting. Dat liet ze afgelopen weekend weten aan de wereld met een vlammende boodschap via de sociale media. En zo komt RvG opnieuw volop in het nieuws.

Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic hebben samen een zoontje, Mondo. Ondertussen heeft Ruben Van Gucht in België wel meerdere andere relaties. Leven en laten leven is daarbij het devies van de vele vrouwen rondom de presentator en commentator.

Charlotte Van Looy zwanger van Ruben Van Gucht

Deze week kwam naar buiten dat een van zijn vriendinnen in ons land - Charlotte Van Looy - in verwachting is. Dat liet ze zelf weten via de sociale media en daarbij gaf ze ook meteen een vlammende boodschap richting de roddelpers en iedereen die er een mening over heeft.

Reden genoeg voor de mannen van De Ideale Wereld om met een geniaal filmpje te komen om de draak te steken met Ruben Van Gucht en zijn hele opmerkelijke handel en wandel en dat vanuit het standpunt van een fanclub.

Zo zou Ruben Van Gucht een fanclub hebben ... of zelfs meerdere. Waarop de jaloezie onder de fanclubs begint. "Op zo'n moment valt de hemel op je kop. Je voelt je zo klein, zo onnozel", aldus het fictieve voorbeeld.





"Het is gewoon vies. Het is een akelig gevoel", lijkt er een duidelijke link te zijn getrokken naar het liederlijke leven van Ruben Van Gucht. Of hoe het natuurlijk ook met humor kan worden opgelost. We wensen Ruben en Charlotte alvast veel geluk samen met de kleine spruit.