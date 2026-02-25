Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

Royal Antwerp FC lijkt dit seizoen naast de Champions' Play-offs te gaan grijpen. Het zal zelfs nog een beetje moeten opletten om niet in de Relegation Play-offs terecht te komen. Ondertussen moet ook al werk gemaakt worden van de toekomst.

Bij Royal Antwerp FC willen ze toch al stilaan naar de toekomst gaan kijken, want deze zomer en de komende jaren zullen veel spelers vrijkomen bij The Great Old. En dus moet hier en daar werk gemaakt worden van een contractverlenging.

Veel blessureleed voor Anthony Valencia

Tegen Union SG kwam de 22-jarige Anthony Valencia nog eens boven water. Hij speelde zijn eerste keer dit seizoen als basisspeler en wist meteen te scoren tegen de Brusselaars. Rest de vraag: wat met zijn toekomst?

Antwerp geloofde volop in de jongeling, maar die heeft de voorbije jaren heel wat blessureleed gekend, waardoor hij zich nooit écht kon doorzetten bij The Great Old. En dus moet er nu nagedacht worden over zijn toekomst.

Moet Antwerp het contract van Anthony Valencia openbreken?

In 2023 sukkelde hij met spierblessures, in 2024 was hij net terug van een kuitbeenbreuk en in 2025 had hij zijn kruisband gescheurd, weet Gazet van Antwerpen. De makelaar van Anthony Valencia pleit in die krant voor een contractverlenging.


“Ik begrijp dat er twijfel is, maar het potentieel is er óók”, aldus zaakwaarnemer Peter Graetzer. "We hebben beslist om pas tegen het einde van het seizoen met het management samen te zitten. Als Antwerp hem toch nog wil houden, des te beter dus. Het zou nice zijn als hij nog voor twee jaar kan verlengen, een topseizoen kan spelen en dan door de grote poort kan vertrekken.”

