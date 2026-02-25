Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

RSC Anderlecht won met 2-4 op bezoek bij Zulte Waregem. Maar dat was volgens Philippe Albert ook het enige waar de Brusselaars tevreden mee mochten zijn achteraf.

Gevleide zege voor Anderlecht op Zulte Waregem

RSC Anderlecht was maandag voorpaginanieuws, nadat de club eindelijk nog eens een competitiewedstrijd wist te winnen. Toch was het geen grote prestatie, zo zag ook Philippe Albert.

“Zulte Waregem domineerde de wedstrijd van begin tot eind, maar was niet efficiënt”, vertelt de analist in La Capitale. “Eén statistiek zegt alles: Anderlecht kaderde vijf doelpogingen en scoorde vier keer.”

Thorgan Hazard trok met zijn eerste hattrick in de Belgische competitie zijn ploeg over de streep. Een ideaal moment voor RSC Anderlecht richting de Champions’ Play-offs.

Bal geraakt met het gezicht

Albert maakte echter ook de nodige opmerkingen over het eerste doelpunt, dat er kwam via een strafschop. “Live, met de beelden achter het doel, riep ik meteen dat het een onbetwistbare penalty was, maar het laatste camerastandpunt dat we te zien kregen lijkt te bewijzen dat de verdediger van Zulte Waregem de bal met het gezicht raakte, zoals hij tijdens de rust zelf zei”, klinkt het.



Hij had dan ook verwacht dat de speler in kwestie anders zou reageren. “Ik verbaas me wel over zijn wat apathische reactie: in zijn plaats had ik meer druk gezet op de scheidsrechter die door de VAR werd geroepen om de penalty toe te kennen…”