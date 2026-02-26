'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

Het worden belangrijke weken voor KRC Genk. Doorgaan in de Europa League tegen Dinamo Zagreb én de top-6 halen in de Jupiler Pro League lijken de eerste twee belangrijke zaken om te gaan doen. En ook voor Zakaria El Ouahdi worden het belangrijke weken met oog op een transfer.

Zakaria El Ouahdi heeft er al een prima seizoen opzitten bij KRC Genk. En dus is het niet onlogisch dat er veel aandacht voor hem is. Uit heel wat landen is er al langer dan vandaag heel wat interesse in de speler van Genk.

El Ouahdi van Genk blijft rustig rond de interesse

Everton en Stuttgart werden eerder al genoemd, net als Crystal Palace, dat door blessures op zoek is naar versterking op zijn positie. Afgelopen winter werd er ook al nadrukkelijk door die clubs aan zijn mouw getrokken.

"Ik laat die dingen aan mijn vader, die zich weer volledig om mijn toekomst kan bekommeren. Als er echt iets concreets is, dan zal ik het wel horen. Maar mijn focus zal het niet aantasten”, klonk het toen in Het Belang van Limburg.

KRC Genk en Zakaria El Ouahdi staan voor belangrijke weken en maanden

De speler heeft de voorbije weken en maanden alvast laten zien dat hij nog steeds vol voor Genk gaat en wil gaan. Dat moet hij ook de komende weken en maanden doen om op die manier de geïnteresseerde clubs te blijven paaien.

Lees ook... Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker›

Volgens Het Laatste Nieuws is er ondanks een contract tot juni 2028 toch wel kans dat hij komende zomer zal verkassen. Lyon en Marseille zouden bij de nieuwe ploegen zijn die hem ondertussen op de radar hebben staan.