Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

Foto: © photonews

Walid Regragui zou effectief zijn ontslag hebben ingediend als bondscoach van Marokko. De federatie heeft zijn vertrek aanvaard en zou intussen al een opvolger hebben gevonden... een naam die het Belgische publiek goed kent.

De nederlaag in de finale van de Afrika Cup, waarvan Marokko gastland was, heeft sporen nagelaten, twee jaar na de uitschakeling van de Atlasleeuwen in de groepsfase. Walid Regragui, de bondscoach achter de historische campagne op het WK 2022 in Qatar, diende kort daarna zijn ontslag in.

Dat ontslag werd aanvankelijk geweigerd door de Marokkaanse voetbalbond, aangezien het WK 2026 al binnen enkele maanden plaatsvindt. Maar deze week kwam er een ommekeer: Regragui zou toch vertrekken. Nochtans had de bond zelf zijn vertrek eerder nog ontkend na geruchten.

Volgens recente berichten zouden de onderhandelingen tussen de toekomstige ex-bondscoach en de federatie nu effectief in de richting van een afscheid gaan… en zijn opvolger zou al bekend zijn. De naam van Xavi Hernández circuleerde nadrukkelijk, maar volgens Foot Mercato kiest de bond uiteindelijk voor een interne oplossing.

Mo Ouahbi nieuwe bondscoach van Marokko?

In plaats van een buitenlandse topnaam zou… Mohamed Ouahbi (49) worden gepromoveerd tot bondscoach. Hij was bondscoach van de Marokkaanse U20, die vorig jaar wereldkampioen werd. De Marokkaanse bond ziet in hem het ideale profiel om de overgang tussen de jeugd en het A-elftal te verzekeren, na zijn sterke werk op het WK U20.

Als dit nieuws bevestigd wordt, krijgt Marokko nog meer Belgische invloeden. Chris Van Puyvelde is immers nog steeds technisch directeur en heel wat binationale spelers kozen de voorbije jaren voor Marokko.

Ouahbi werd geboren in Schaarbeek en werkte van 2004 tot 2021 als jeugdtrainer bij Anderlecht. Hij werd onlangs zelfs genoemd als mogelijke opvolger van Besnik Hasi. In 2022 trok hij naar Marokko als bondscoach van de U20 en na de wereldtitel werd hij ook aangesteld als coach van de olympische ploeg richting de Spelen van Los Angeles 2028.

Het wordt zijn eerste ervaring als bondscoach van een A-elftal — een enorme uitdaging. Hij zal beginnen met twee oefenwedstrijden in maart, tegen Paraguay en Ecuador. Ouahbi zou bondscoach blijven tot het WK, waarna zijn prestaties opnieuw geëvalueerd worden.

