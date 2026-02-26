Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

Standard heeft zichzelf afgelopen weekend opnieuw in de play-off 1-race geknokt. Al blijft Vincent Euvrard met de voeten héél stevig op de grond.

Standard verraste afgelopen zondag vriend en vijand door KRC Genk in het eigen Limburg met 0-3 te verslaan. De Rouches kamperen door die overwinning op een achtste plaats en staan op amper twee punten van play-off 1.

De volgende opdracht volgt komende vrijdag al. Standard ontvangt RAAL La Louvière op Sclessin voor een Waalse derby. En Vincent Euvrard is de eerste die beseft dat er moét gewonnen worden.

De overwinning bij KRC Genk was héél goed. Maar die overwinning kunnen we in de vuilnisbak gooien als we vrijdag niet winnen van RAAL La Louvière - Vincent Euvrard

"De overwinning bij KRC Genk was héél goed", aldus Euvrard. "Maar die overwinning kunnen we in de vuilnisbak gooien als we vrijdag niet winnen van La Louvière. We hebben al enkele héél zware wedstrijden gewonnen tegen topclubs. Nu moeten we ook tegen de andere clubs winnen."

De Rouches moeten ook meteen een reeks doorbreken. Standard is er dit seizoen nog niét in geslaagd om twee opeenvolgende wedstrijden te winnen. "We praten erover met de groep en zijn ons bewust van die statistiek."





Soms is het een gebrek aan kwaliteit en geen gebrek aan concentratie - Vincent Euvrard

"Maar soms is het een gebrek aan kwaliteit en geen gebrek aan concentratie", besluit Euvrard met een duidelijke sneer naar de bestuurskamer. "We spelen nu al enkele weken met dezelfde spelers en in hetzelfde systeem. Laat ons hopen dat het zal helpen om de reeks te doorbreken."