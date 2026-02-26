Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Club Brugge is uitgeschakeld in de Champions League na een zware 4-1-nederlaag tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart creëerde kansen, maar gaf defensief te veel weg. Hein Vanhaezebrouck zag vooral achterin grote verschillen met de Spaanse topclub.

Club Brugge verloor dinsdagavond met 4-1 van Atlético Madrid in de Champions League. Blauw-zwart werd uit de Champions League geknikkerd, de heenwedstrijd eindigde op 3-3. De Bruggelingen creëerden veel, maar gaven te veel weg.

Hein Vanhaezebrouck zag dat Mechele er op bepaalde momenten niet goed uitzag. "Hij toonde weer te veel respect voor Sorloth en werd afgetroefd", zegt de voormalige trainer bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck ziet groot verschil in de zestien meter

"Mechele heeft een fantastisch Champions League-parcours afgelegd, maar dinsdag had hij het echt moeilijk en was hij de mindere van zijn tegenstander. Over de twee wedstrijden is Club defensief afgestraft", stelt Vanhaezebrouck vast.

"Ze hebben te veel weggegeven", is hij van mening. "Het verschil is ook een beetje gemaakt door de keepers. En door de centrumspitsen. Als je die twee vergelijkt... Het is duidelijk dat Sorloth veel meer impact had."



"Tresoldi liet zich weer moeilijker betrekken in de acties. Het gevaar bij Club kwam weer vooral langs de flanken met Forbs en Tzolis", besluit Vanhaezebrouck.