Sportief Directeur bij Anderlecht? Vincent Mannaert reageert op gerucht en wil ook iets terug bij KBVB

Vincent Mannaert is Directeur Voetbal bij de KBVB sinds december vorig jaar. Hij wilde nationale beloftenploegen verder professionaliseren en voormalige Rode Duivels opnieuw in de omkadering opnemen. En wat met het gerucht rond RSC Anderlecht?

Deze week was Vincent Mannaert te gast in de studio van Pickx + Sport ter gelegenheid van de terugwedstrijden in de tussenronde van de Champions League, en natuurlijk ook die van Club Brugge op het veld van Atlético Madrid.

Voor de aftrap van de wedstrijden beantwoordde de sportief directeur van de KBVB een reeks vragen, onder meer over zijn contract dat afloopt na het WK 2026, en over de vele blessures bij de Rode Duivels, minder dan vier maanden voor het WK.

Vincent Mannaert wil de nationale beloftenploegen professioneler maken

Vincent Mannaert had het ook over het hervormingsproject dat hij leidt bij de nationale beloftenploegen. Het doel is om ze beter te structureren en professioneler te maken, zodat jonge spelers beter voorbereid kunnen doorstromen naar de A-ploeg.

De voormalige CEO van Club Brugge begrijpt trouwens een beslissing die vóór zijn komst genomen werd niet: stoppen met het benoemen van voormalige Rode Duivels in de staf van de nationale beloftenploegen. Een vreemde situatie die Vincent Mannaert wil rechtzetten.

Vincent Mannaert trekt niet naar RSC Anderlecht 

"Voor mijn komst was er sprake om te stoppen met het werken met ex-spelers. Ik begreep die beslissing niet. Tussen twee trainers van hetzelfde niveau moet je altijd de voorkeur geven aan de oud-prof die het veld kent en directe ervaring heeft. Daarom willen we oud-internationals opnieuw integreren", zei hij.

En wat met het gerucht dat al een tijdje de ronde doet dat Vincent Mannaert in contact zou staan met RSC Anderlecht? "Een terugkeer naar het clubvoetbal is voorlopig uitgesloten", was hij stellig. Bij Anderlecht hebben ze ondertussen al een andere Sportief Directeur op het oog.

