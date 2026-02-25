Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Valt er nog een pijl op te trekken? Dat is eens te meer de hamvraag bij KRC Genk. Goede resultaten worden er afgewisseld met slechte resultaten en ook de prestaties zijn bijzonder wisselend. Nicky Hayen bindt de kat dan ook de bel aan.

Donderdagavond verdedigt KRC Genk een knappe zege in Zagreb in de Europa League om zich zo bij de laatste zestien van de tweede Europese Beker te scharen. Wie dit weekend in de CEGEKA-Arena was zou dat misschien maar moeilijk geloven.

Genk heeft ook na nederlaag tegen Standard nog vertrouwen

Wat de Limburgers lieten zien tegen Standard in eigen huis? Dat leek nergens naar. De 0-3 nederlaag was dan ook niet meer dan terecht. En dus is het aan Genk om tegen Dinamo Zagreb opnieuw de rug te gaan rechten.

Zondag wacht met KAA Gent nog een tweede belangrijk thuisduel, dan in de strijd om de Champions' Play-offs. "De nederlaag tegen Standard heeft ons vertrouwen niet aangetast", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie in Genk.

Nicky Hayen wil het momentum pakken tegen Dinamo Zagreb

"Het was een totale offday. Er was geen scherpte, ik miste ook kwaliteit aan de bal en we stonden niet compact. Het was een verrassing, want de voorbije zes weken ging dat allemaal veel beter", notuleerde Het Laatste Nieuws.

Tegen Dinamo Zagreb zijn de Limburgers wel favoriet, zeker na de heenwedstrijd: "Dinamo Zagreb heeft niets te verliezen. Je kunt in een wedstrijd plots het momentum krijgen en je moet dat zo snel mogelijk in handen zien te krijgen."