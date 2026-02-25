Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

De Europese campagne van Club Brugge zit er helemaal op. Tegen Atlético Madrid werd met 4-1 verloren en op die manier is het einde verhaal in de Champions League. Toch mogen ze bij blauw-zwart flink in de handen wrijven.

Club Brugge heeft de clubkas opnieuw flink kunnen spijzen. Het haalde in totaal niet minder dan 47,67 miljoen euro binnen door een seizoen te spelen in de Champions League - en dan was het vorig seizoen nog meer.

Club Brugge doet financieel stevige slag in Champions League

Toen overleefde blauw-zwart een extra ronde en had het ook geen concurrentie van Union SG - lees: meer televisiegelden voor de enige ploeg die in de Champions League op dinsdag en/of woensdag actief was. Een stevig bedrag van rond de 60 miljoen euro leverde dat toen op.

Dit seizoen is het dus 'maar' 47,67 miljoen euro. Aan startgeld alleen al gaat het over meer dan 18 miljoen euro - de kwalificaties overleven was dus van primordiaal belang. Door de nodige overwinningen te behalen, haalden ze nog eens zeven miljoen euro op.

Bijna 48 miljoen euro opgehaald door Club Brugge

Voor het halen van de tussenronde (1 miljoen euro) en de 19e plaats (4,95 miljoen euro) liep het extra bonusgeld ook nog eens flink op. En dan is er nog de zogeheten 'value pillar', een samentrekking van televisiegelden en bonussen op basis van de UEFA-rankings over vijf jaar.

Met de bijna 48 miljoen euro doet Club Brugge beter dan de waardes van de hele kern van liefst tien clubs uit de Jupiler Pro League. Antwerp zit er maar enkele honderden duizenden euro's boven, Gent, Anderlecht, Genk, Union SG en Club Brugge zelf mikken veel hoger.