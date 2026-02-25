Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"
Foto: © photonews

In het kader van de Prestianni-zaak heeft de voormalige Paraguayaanse doelman José Luis Chilavert schandalige en racistische opmerkingen geuit over Thibaut Courtois, enkele dagen nadat hij Vinicius Junior en Kylian Mbappé had bekritiseerd.

Sinds een week zorgt "de Prestianni-affaire" voor heel wat ophef. De Argentijnse speler van Benfica wordt ervan beschuldigd racistische beledigingen te hebben geuit richting Vinicius Junior tijdens de heenwedstrijd van de Champions League-barrages tussen de club uit Lissabon en Real Madrid.

Heel wat spelers scharen zich achter Vinicius Junior

Heel wat mensen uit de voetbalwereld spraken zich al uit over de zaak, onder wie Thibaut Courtois, die zijn ploegmaat verdedigde op een persconferentie en sprak over uitspraken "die geen plaats hebben in de wereld van vandaag." Dodi Lukebakio, ploegmaat van Prestianni, zat op dezelfde lijn.

Dat geldt niet echt voor de voormalige Paraguyaanse doelman José Luis Chilavert, die zich enkele dagen geleden al in de kijker 'speelde' met homofobe en controversiële uitspraken over Kylian Mbappé en Vinicius. "Wie toont zich solidair met Vinicius? Mbappé! Van alle spelers, Mbappé! Hij praat over waarden en leeft samen met een transgender persoon, dat is niet normaal. Iedereen doet met zijn leven wat hij wil, maar het is niet normaal dat een man samenleeft met een transgender persoon, dat is de rol van een vrouw", had hij verklaard.

José Luis Chilavert viseert Thibaut Courtois in nieuwe racistische uithaal

José Luis Chilavert kwam dinsdag opnieuw met een uithaal, deze keer richting Thibaut Courtois. Op Radio Rivadavia verklaarde de Paraguyaan: "Hij heeft de vriendin van zijn ploegmaat De Bruyne afgepakt en dan praat hij over waarden. Prestianni: Vinicius heeft hem 'een laffe klootzak' genoemd, en Mbappé zei 'verdomde racist', dus zij mogen jou beledigen maar jij mag niets terugzeggen?"

Lees ook... Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA
Hij voegde eraan toe: "Je moet Courtois zeggen dat België gecontroleerd wordt door moslims, met wie ze veel te toegeeflijk zijn. Ze slaan en doden hun vrouwen. Je moet Courtois ook zeggen dat hij leert voetballen met zijn voeten en uit zijn zestien komt, want hij is een middelmatige keeper." Opnieuw een totaal waanzinnige uitspraak, en gewoonweg schandalig.

