Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

Het heeft een tijdje geduurd, maar er is een definitieve uitspraak in de zaak rond Lynnt Audoor. Hij komt - met dank aan zijn slachtoffer - zeer goed weg na een elleboogstoot. De Bruggeling krijgt wel een straf met uitstel.

Lynnt Audoor kreeg meer dan een week geleden een schorsingsvoorstel van vier wedstrijden, waarvan twee wedstrijden effectief, voor een elleboogstoot aan Japhet Muanza, in de 89ste minuut tegen Patro Eisden. Blauw-zwart aanvaarde dat voorstel niet.

Japhet Muanza toont zich zeer sportief in de zaak

En dus moest de zaak voorkomen. Het Bondsparket eiste nog steeds een zware straf, maar Club Brugge en Audoor gaven aan dat het geen bewuste actie was. Daarbij werden ze ook gesteund door Muanza, het slachtoffer van de elleboogstoot.

De Geschillencommissie sprak daarom de vrijspraak uit, maar daartegen ging het Bondsparket in beroep. Nu is er in de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal een definitieve uitspraak gekomen in de zaak tegen Audoor.

Dan toch nog een schorsing voor Lynnt Audoor

"Speler Muanza stelt dat hij zelf met zijn hoofd in de richting van de elleboog van speler Audoor is bewogen, waardoor het contact ontstond. Hij herhaalt dat speler Audoor in zijn ogen geen gewelddadige intentie had. Tot slot verzoekt speler Muanza de Raad om zijn verklaring ernstig te nemen en zijn relaas niet in twijfel te trekken", klinkt het in het verslag.

Toch wordt nu geoordeeld dat Audoor toch een straf moet krijgen. Hij krijgt uiteindelijk een boete en twee speeldagen schorsing met uitstel voor een jaar. Bij een nieuwe overtreding krijgt hij er dus twee speeldagen extra bij.