Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het heeft een tijdje geduurd, maar er is een definitieve uitspraak in de zaak rond Lynnt Audoor. Hij komt - met dank aan zijn slachtoffer - zeer goed weg na een elleboogstoot. De Bruggeling krijgt wel een straf met uitstel.

Lynnt Audoor kreeg meer dan een week geleden een schorsingsvoorstel van vier wedstrijden, waarvan twee wedstrijden effectief, voor een elleboogstoot aan Japhet Muanza, in de 89ste minuut tegen Patro Eisden. Blauw-zwart aanvaarde dat voorstel niet.

Japhet Muanza toont zich zeer sportief in de zaak

En dus moest de zaak voorkomen. Het Bondsparket eiste nog steeds een zware straf, maar Club Brugge en Audoor gaven aan dat het geen bewuste actie was. Daarbij werden ze ook gesteund door Muanza, het slachtoffer van de elleboogstoot.

De Geschillencommissie sprak daarom de vrijspraak uit, maar daartegen ging het Bondsparket in beroep. Nu is er in de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal een definitieve uitspraak gekomen in de zaak tegen Audoor.

Dan toch nog een schorsing voor Lynnt Audoor

"Speler Muanza stelt dat hij zelf met zijn hoofd in de richting van de elleboog van speler Audoor is bewogen, waardoor het contact ontstond. Hij herhaalt dat speler Audoor in zijn ogen geen gewelddadige intentie had. Tot slot verzoekt speler Muanza de Raad om zijn verklaring ernstig te nemen en zijn relaas niet in twijfel te trekken", klinkt het in het verslag.

Lees ook... Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'
Toch wordt nu geoordeeld dat Audoor toch een straf moet krijgen. Hij krijgt uiteindelijk een boete en twee speeldagen schorsing met uitstel voor een jaar. Bij een nieuwe overtreding krijgt hij er dus twee speeldagen extra bij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Patro Eisden Maasmechelen
Lynnt Audoor

Meer nieuws

Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

15:30
6
Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

17:00
Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

15:15
Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

14:20
Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

13:30
14
Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

17:20
Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

11:20
Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

09:30
4
De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

12:00
Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

10:15
5
Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

16:00
KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

15:00
Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

10:30
15
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

14:40
Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

14:00
OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

13:39
4
"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

"Een schok": Ivan Leko vond Club Brugge beter dan Atletico ondanks uitschakeling

22:30
2
Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

13:00
21
De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

12:40
1
Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

21:20
10
Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

12:20
Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

20:35
Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

11:40
1
Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

10:45
Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

11:00
Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

Is de cirkel rond voor Lennart Mertens? Topschutter van SK Beveren zit nog met iets

09:45
"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

"Totaal geen verklaring voor": Jong KAA Gent volledig weggespeeld

10:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

20:00
Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

Wie haalt clubtopschutter op? Jeugdproduct Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp is transfervrij

09:00
1
Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

Contractverlenging voor aanvaller Antwerp ligt moeilijk: "En dan door de grote poort"

08:40
8
Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

Filip Joos vol lof: "Anderlecht of Club Brugge moeten hem pakken - en Genk ..."

07:20
5
Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

Historische kwalificatie voor Bodø/Glimt in de Champions League: ook Newcastle en Leverkusen stoten door

07:40
1
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

20:00
8
🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel" De derde helft

🎥 DIW doet het opnieuw en lacht met Ruben Van Gucht: "Gewoon vies, een akelig gevoel"

08:20
1
De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

08:00
Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

Philippe Albert heeft nog duidelijke opmerking over strafschop van Anderlecht op Essevee

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 2-0 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 1-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten FCB vo altijd FCB vo altijd over Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Aanblijven Taravel lijkt slecht nieuws voor héél dure Anderlecht-aanwinst (mede door Hazard) Real09 Real09 over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Vital Verheyen Vital Verheyen over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant Sedona Sedona over "Dat hoofdstuk is afgesloten": Vincent Mannaert trekt streep door dit toekomstplan Dirk1897 Dirk1897 over De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas? Purple Love Purple Love over Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist Polikarpus Polikarpus over Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen' Vital Verheyen Vital Verheyen over Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved