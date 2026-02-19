Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft Lynnt Audoor vrijgesproken voor een elleboogstoot. En daarvoor kreeg hij opvallende hulp... van het slachtoffer.

Elleboogstoot van Lynnt Audoor

Lynnt Audoor kreeg een schorsingsvoorstel van twee wedstrijden voor een elleboogstoot aan Japhet Muanza, in de 89ste minuut tegen Patro Eisden.

Een bewuste actie zo oordeelde de scheidsrechter en het bondsparket. Maar daarmee gingen Club Brugge en Audoor helemaal niet akkoord, waardoor ze het voorstel aanvochten.

En ook Muanza liet na de wedstrijd weten dat de rode kaart voor zijn tegenstander eigenlijk niet correct was. Die sportieve houding werd door de Bruggelingen enorm geapprecieerd.

Vrijspraak door verklaring tegenstander

“Hij verklaarde dat hij zelf een voorwaartse beweging met zijn hoofd maakte richting de elleboog van Audoor, die hem dus niet bewust een slag met de elleboog zou hebben gegeven”, vertelde Club NXT aan het Comité, zo citeert Gazet van Antwerpen.



Muanza liet zijn verklaring ook weten aan het Comité. Daardoor kon het niet anders dan Audoor vrijspreken in deze zaak en dat is toch wel een heel uitzonderlijke uitspraak.