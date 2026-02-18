Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

Club Brugge neemt het deze week op Jan Breydel op tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League. Liggen er kansen voor blauw-zwart? Peter Vandenbempt ziet alvast mogelijkheden.

De voorbije weken (en maanden) was Atlético Madrid zeer wisselvallig. Tegen FC Barcelona haalden ze ongezien uit in de Copa del Rey: 4-0 bij de rust. Maar de Madrilenen verloren ook wel tegen Bodo/Glimt in de Champions League: 1-2.

Atlético Madrid is heel wisselvallig dit seizoen

Hetzelfde tegen Real Betis Sevilla: 0-5 gewonnen in de Beker en vervolgens verloren in de competitie van hetzelfde team. En afgelopen weekend was er de knoert van een match tegen Rayo Vallecano, weliswaar met een veredeld B-elftal: 3-0.

"Atletico Madrid gaf tegen Real Betis veel kansen weg op de tegenaanval. Dat gebeurde vroeger nooit. En daar liggen zeker kansen. Vroeger kon Atletico bij een 1-0-voorsprong terugkruipen achter de eigen baklijn.

Club Brugge maakt kans tegen Atlético Madrid volgens Peter Vandenbempt

"Maar dat kunnen ze niet meer", weet Peter Vandenbempt. En hij gaat verder in zijn analyse bij Sporza Daily. "Ze hebben niet meer die absolute topverdedigers met het mes tussen de tanden. Ze zijn minder onverzettelijk en daar liggen mogelijkheden."

En dus liggen er kansen voor Club Brugge, al is het volgens de man van de radio een nadeel dat er geen onderschatting meer kan zijn bij Atlético Madrid en zijn coach Diego Simeone. "Atlético blijft de grote favoriet, maar Club Brugge heeft zijn kans. Zo eenvoudig is het. Ik heb mijn les geleerd: ik zeg niet langer onmogelijk."