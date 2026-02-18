Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

Anderlecht staat opnieuw op een cruciaal punt in zijn seizoen. Wie maakt het seizoen af op de bank van Sporting en staat aan het roer tijdens de bekerfinale?

Tegen RAAL kon Anderlecht niet hetzelfde voetbal brengen als op het veld van Antwerp. De context was anders, net als de tegenstander. De geleverde prestatie zal mogelijk geen impact hebben op de toekomst van Jérémy Taravel als hoofdcoach, want het bestuur werkt achter de schermen sowieso aan de komst van een nieuwe trainer.

Toch vindt Philippe Albert bij La Tribune dat een nieuwe T1 niet meteen nodig is. "Volgens mij moet je met hem doorgaan tot het einde van het seizoen. Wat doe je als je een nieuwe coach haalt, hij de bekerfinale verliest en zich niet plaatst voor Play-offs 1?", vraagt hij zich af.

Op één wedstrijd van een trofee… maar nog altijd onzekerheid op de bank

De gelijkenissen met vorig seizoen zijn opvallend. Ook toen stond Anderlecht voor de vraag of het zijn interim-coach (David Hubert) moest bevestigen, terwijl de klik met de spelersgroep duidelijk aanwezig was.

Een jaar geleden koos Sporting expliciet voor een kortetermijnoplossing met Hasi, met de bekerfinale als hoofddoel. Ondanks de structurele veranderingen sindsdien draait het seizoenseinde opnieuw rond die finale en de quasi-verplichting om een trofee te winnen.



Bij Club Brugge slaagde Alfred Schreuder er destijds in om kampioen te worden ondanks een moeilijke uitgangspositie. Maar Albert blijft sceptisch. "Ik weet niet of hij een goed idee is. Toen hij bij Brugge arriveerde, stortte Union in. Zonder dat was Club geen kampioen geworden. Hij heeft niets uitzonderlijks gebracht."