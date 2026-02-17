Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht
Foto: © photonews
RSC Anderlecht zou Marc Overmars vrij hoog op de lijst met potentiële kandidaten voor de opvolging van Olivier Renard hebben geplaatst. Sportief gezien is het idee verdedigbaar, maar het zou niet stroken met het imago dat de club wil uitstralen.

Welke criteria hanteert RSC Anderlecht in de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur? Die zijn vrij duidelijk: de club wil een echte topper, iemand met een uitstraling die past bij de geschiedenis van de club, en een netwerk dat daarbij aansluit. Een sportief directeur met een cv dat naam mag hebben en bewezen resultaten in zijn carrière.

Er deden al meerdere namen de ronde die aan al die vakjes voldoen, zoals Michel Preud'homme (die wel degelijk met pensioen is) en Vincent Mannaert (die de voetbalbond niet voor Anderlecht zal verlaten en een te uitgesproken Brugs verleden heeft om met open armen onthaald te worden in het Lotto Park). Maar het valt niet te ontkennen dat, als je naar al die criteria kijkt, Marc Overmars een logische kandidaat is.

Overmars heeft het RSCA-DNA...

Zijn werk bij Ajax Amsterdam, een "zusterclub" van RSC Anderlecht met een zeer vergelijkbaar profiel (jeugdopleiding van zeer hoog niveau, meest gelauwerde club van Nederland, enorme en constante druk), was van grote kwaliteit. Zijn werk bij Antwerp is al even indrukwekkend, met een titel als kers op de taart.

Bovendien heeft Overmars samengewerkt met Alfred Schreuder, die nog altijd kandidaat nummer één blijft om Besnik Hasi op te volgen. De twee mannen spreken natuurlijk Nederlands. Kortom: alles past... behalve wat je de "olifant in de kamer" kunt noemen: het feit dat Marc Overmars door Ajax Amsterdam ontslagen werd wegens seksuele intimidatie, en door de FIFA werd geschorst voor dat gedrag.

We hebben het hier niet over beschuldigingen of geruchten: de 52-jarige Nederlander heeft de feiten toegegeven, zijn excuses aangeboden en zijn schorsing uitgezeten. Het zijn vaststaande feiten, en Antwerp heeft er, welbewust, voor gekozen hem te steunen en de samenwerking met Marc Overmars voort te zetten.

... maar als "Noblesse Oblige" geldt, kan Anderlecht hem niet aanstellen

Het is niet aan ons om Overmars een tweede kans te ontzeggen: wettelijk en volgens alle reglementen van de FIFA, de Belgische bond en de Pro League mag de sportief directeur van Antwerp zijn functie uitoefenen, bij eender welke club. Het is perfect mogelijk te geloven dat zijn gedrag bij Ajax een ontsporing was waar Marc Overmars diep spijt van heeft, en dat het niet meer zal gebeuren.

Maar het is evenzeer volledig en eenzijdig het recht van elke werkgever om niet te willen samenwerken met iemand die een jaar lang van alle voetbalactiviteiten werd uitgesloten wegens ongepast gedrag en de feiten heeft erkend, als die feiten niet stroken met de waarden van het bedrijf in kwestie. En het nieuwe motto van RSC Anderlecht, met veel bombarie voorgesteld in juli 2024, luidt: "Noblesse Oblige".

Heel wat paars-witte fans zouden zo'n afwijking van de nieuwe leiding betreuren, omdat die de waarden van het Sporting met de voeten zou treden. Net zoals het wegplukken van een Technisch Directeur bij een concurrent misschien ook van weinig stijl zou getuigen ...

Marc Overmars een goede keuze voor Anderlecht?

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

