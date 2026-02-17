Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Club Brugge staat voor een cruciale heenwedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League. Blauw-zwart wil in eigen huis een bonus afdwingen. Dinsdag maakte de club zijn selectie bekend.

Club Brugge bereidt zich voor op de Champions League-clash met Atlético Madrid. Het gaat om de heenwedstrijd van de play-offs in de CL, die gespeeld wordt door de ploegen die 8e t.e.m. 24e eindigden in de League Phase.

Om door te stoten naar de volgende ronde kan Club best winnen in eigen huis. Het zal er in ieder geval alles aan moeten doen om een goede uitgangspositie te versieren. Dinsdag maakte blauw-zwart zijn selectie bekend voor het duel.

Forbs toch in selectie, vraagtekens blijven

Wat meteen opvalt: Carlos Forbs staat gewoon op de spelerslijst van Club. Hij kreeg een trap in de wedstrijd tegen Cercle Brugge en moest vervangen worden. Hoe groot de schade precies is, is niet geweten.

Dinsdag was hij niet aanwezig op de training van Club Brugge. Coach Ivan Leko sprak over zijn situatie op de persconferentie. "Hij deed wat individueel werk vandaag. Het ziet er niet geweldig uit, maar we hopen nog steeds dat de medische staf hem speelklaar krijgt."

Of Forbs erbij zal zijn en hoelang hij eventueel kan spelen, blijft een vraagteken. Verder is Lynnt Audoor er niet bij. Gustaf Nilsson, Jorne Spileers en Ludovit Reis zitten wél opnieuw bij de selectie.