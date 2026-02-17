Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

De Belgische clubs maken zich op voor een cruciale Europese week. Club Brugge en Racing Genk komen in actie. Waar en wanneer kan je de wedstrijden live volgen?

In februari zijn er nog twee Belgische clubs actief in Europa: Club Brugge en Racing Genk. Ze spelen de play-offs, respectievelijk in de Champions League in de Europa League.

Club Brugge - Atlético op VTM2

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Atético Madrid, op Jan Breydel. Heel wat fans zullen de wedstrijd in het stadion kunnen bijwonen, maar degenen die geen ticket hebben kunnen ook gewoon op tv volgen.

De wedstrijd wordt uitgezonden op VTM2, woensdagavond. De uitzending gaat van start om 20u35 terwijl de aftrap om 21u00 wordt gegeven. In Wallonië kunt u de wedstrijd op RTL bekijken. Benfica - Real Madrid wordt daar ook uitgezonden op dinsdag.

KRC Genk - Dinamo Zagreb op Play Action te volgen

Racing Genk komt donderdagavond pas in actie tegen Dinamo Zagreb. De wedstrijd wordt al om 18u45 gespeeld in Kroatië. Ook deze wedstrijd kunt u gratis volgen, deze keer op Play Action. Om 18u10 start de uitzending.

Voor meer Champions League-wedstrijden kunnen de liefhebbers bij Proximus of Telenet terecht. Andere wedstrijden uit de Europa League en Conference League zijn te volgen op Play Sports.