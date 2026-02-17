Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

In een interview met The Guardian sprak Eden Hazard over zijn nieuwe leven en zijn herinneringen. Daarbij blikte hij onder meer terug op een anekdote uit zijn periode bij Chelsea.

Eden Hazard geniet van zijn nieuwe leven: rust, reizen, galawedstrijden… en een voltijdse job als papa van vijf jongens. "Het leven gaat snel. Gisteren was ik 19, vandaag ben ik 35… je moet ervan genieten, niet alleen in het voetbal maar op alle vlakken", vertelt hij in The Guardian.

"Familie is wat helpt. Mijn leven is eenvoudig: ik blijf thuis en geniet van mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers (…) Ik ben vader van vijf kinderen, dus momenteel ben ik eerder een taxichauffeur dan een voetballer, maar dat vind ik prima", grapt de voormalige Rode Duivel.

Eden Hazard moest zich excuseren bij José Mourinho

Hazard blikte ook terug op zijn periode in Engeland, met een pijnlijke herinnering uit het tijdperk-Mourinho bij Chelsea. "Ik heb niet één anekdote, maar veel (lacht). Ik herinner me dat ik in het eerste jaar dat Mourinho er was een wedstrijd ging bekijken in Lille, en op de terugweg mijn paspoort verloor", vertelt Hazard.

"Ik mocht Engeland niet binnen en miste daardoor de training. Ik kwam pas rond 14 uur terug. Toen de trainingssessie al voorbij was, moest ik mijn excuses aanbieden. Dat was een heel pijnlijk moment", geeft de ex-ster van de Blues toe. "De week erna haalde hij me uit de selectie. Hij zei dat het mijn fout was. Maar het weekend daarna speelde ik opnieuw en alles liep weer goed."



Los van dat voorval had Hazard een uitstekende relatie met de Portugese coach. "Ik heb veel geleerd van Mourinho", zegt hij. "Zijn passie voor voetbal, het vertrouwen dat hij zijn spelers geeft. De manier waarop we onder hem trainden was ongelooflijk."