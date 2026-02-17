Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge werkt toe naar de clash met Atlético Madrid, maar ziet een belangrijke pion afhaken. Carlos Forbs ontbrak op training en ook rond Christos Tzolis blijft de situatie delicaat.

Geen Carlos Forbs op training bij Club Brugge op dinsdag. De Bruggelingen bereiden zich voor op de wedstrijd tegen Atlético Madrid op Jan Breydel, maar alles wijst erop dat ze hun Portugese winger zullen moeten missen.

Het oogt niet positief voor Carlos Forbs

Trainer Ivan Leko kwam op zijn persconferentie met een update over zijn situatie. "Hij deed wat individueel werk vandaag. Het ziet er niet geweldig uit, maar we hopen nog steeds dat de medische staf hem speelklaar krijgt."

Forbs viel uit tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge, nadat hij eerst nog scoorde in de derby. Verder zit Club ook met een lastige situatie rond Christos Tzolis. De Griek heeft het de laatste weken opvallend moeilijk, maar Ivan Leko weet ook hoe dat komt.

"Hij zit niet op zijn beste niveau, maar we weten ook waarom. Eerst was er de Gouden Schoen, dan volgde er een periode van ziekte, dan een gebroken rib en opnieuw ziek. Hij kan op die manier geen ritme krijgen in trainingen. Zo is het heel moeilijk om te presteren. Maar hij blijft heel belangrijk voor ons. We kijken ernaar uit dat hij wat ritme opdoet", aldus Leko.

Lees ook... Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"
De motivatie om in eigen huis iets te pakken tegen Atlético is groot. Een gelijkspel is géén goed resultaat, benadrukt Leko. "Nee. We willen altijd winnen, ik teken niet voor een gelijkspel."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Ivan Leko

Meer nieuws

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

16:30
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
1
Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

18:20
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
1
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
2
Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
5
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

15:00
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
1
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
1
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20
Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

11:00
7
Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
10
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
7
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
14
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
10
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
9
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
6
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 18:45 Juventus Juventus
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 21:00 PSG PSG
FK Qarabag FK Qarabag 18/02 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 18/02 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 18/02 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Joe Joe over Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Dirk ie Dirk ie over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" TCJ TCJ over Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn" Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Gewoon Kris Gewoon Kris over Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem zimbo zimbo over Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Boktor Boktor over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved