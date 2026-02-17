Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club Brugge werkt toe naar de clash met Atlético Madrid, maar ziet een belangrijke pion afhaken. Carlos Forbs ontbrak op training en ook rond Christos Tzolis blijft de situatie delicaat.

Geen Carlos Forbs op training bij Club Brugge op dinsdag. De Bruggelingen bereiden zich voor op de wedstrijd tegen Atlético Madrid op Jan Breydel, maar alles wijst erop dat ze hun Portugese winger zullen moeten missen.

Het oogt niet positief voor Carlos Forbs

Trainer Ivan Leko kwam op zijn persconferentie met een update over zijn situatie. "Hij deed wat individueel werk vandaag. Het ziet er niet geweldig uit, maar we hopen nog steeds dat de medische staf hem speelklaar krijgt."

Forbs viel uit tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge, nadat hij eerst nog scoorde in de derby. Verder zit Club ook met een lastige situatie rond Christos Tzolis. De Griek heeft het de laatste weken opvallend moeilijk, maar Ivan Leko weet ook hoe dat komt.

"Hij zit niet op zijn beste niveau, maar we weten ook waarom. Eerst was er de Gouden Schoen, dan volgde er een periode van ziekte, dan een gebroken rib en opnieuw ziek. Hij kan op die manier geen ritme krijgen in trainingen. Zo is het heel moeilijk om te presteren. Maar hij blijft heel belangrijk voor ons. We kijken ernaar uit dat hij wat ritme opdoet", aldus Leko.

De motivatie om in eigen huis iets te pakken tegen Atlético is groot. Een gelijkspel is géén goed resultaat, benadrukt Leko. "Nee. We willen altijd winnen, ik teken niet voor een gelijkspel."