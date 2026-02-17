Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem
KRC Genk boekte dit weekend een belangrijke zege in de strijd om de Champions' Play-offs. En zo lijkt alles nog mogelijk, want de kloof met het nummer vier RSC Anderlecht is zelfs maar twee punten meer. En dan is er ook nog Europees voetbal tegen Dinamo Zagreb.

Er komen heel belangrijke weken aan voor KRC Genk, Nicky Hayen en zijn spelers. Tegen Dinamo Zagreb kunnen ze een ticketje boeken voor de laatste zestien in de Europa League, terwijl ze ondertussen ook in de Jupiler Pro League moeten blijven knallen.

KRC Genk maakt nog kans op de top-6 en Champions' Play-offs

Als ze de komende vijf wedstrijden goede resultaten weten neer te zetten, dan kunnen ze hun huidige zevende plaats zeker nog omzetten in een ticket voor de Champions' Play-offs. Daar zijn ook de analisten van overtuigd, net als u overigens.

Dat ze nog Europees spelen? Dat kan een nadeel zijn in de strijd om de top-6, beseft Hein Vanhaezebrouck. Maar hij ziet wel dat de Limburgers aan het terugkeren zijn met een zeer sterke eindsprint.

Waar ligt de hand van Nicky Hayen?

“Dankzij een heel goeie Karetsas won het nu in Mechelen. Het is de beste Karetsas die ik al gezien heb. Vroeger was hij een speler van geweldige acties, nu bleef hij gaan. Karetsas haalt een niveau dat concurrenten voor die top zes zelfs niet in hun rangen hebben."

Lees ook... Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"
"Als Genk het haalt, zal dat voor een groot stuk dankzij Karetsas zijn", aldus Vanhaezebrouck in Het Belang van Limburg. Volgens hem is er dankzij Nicky Hayen meer defensieve stabiliteit, al blijft Genk volgens hem wel een mentaal kwetsbare ploeg.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

