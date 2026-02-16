JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

De strafschopfase in OH Leuven - Dender blijft nazinderen. Waar Dender moord en brand schreeuwde, steunt scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot de beslissing van de VAR en spreekt hij duidelijke taal over de kritiek.

Afgelopen weekend was er heel wat te doen om de slotfase in OH Leuven - Dender. Eerst kreeg Dender een terechte strafschop en nadien volgde er een elfmeter in het voordeel van OHL wegens hands van Luc Marijnissen.

Bij Dender waren ze furieus, terwijl Felice Mazzu van een 100%-strafschop sprak. Volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot had de OHL-trainer meer gelijk. "Ik vind dat de penalty terecht was", zegt hij bij DAZN.

Strafschop voor OH Leuven was terecht

"Het reglement is duidelijk. Een speler die zijn lichaam breder maakt, neemt een risico. Wanneer we spreken over een afwijking, moet er een duidelijke verandering van richting zijn. In dit geval is er een lichte afwijking met het bovenbeen of de buik. Ik weet het niet precies."

"Maar de afwijking is licht, heeft niet veel impact heeft op de richting van de bal én de bal komt terecht op de arm in een onnatuurlijke positie. Hij maakt zijn lichaam breder en groter én zijn arm is bewust op die positie. Dan is het altijd een strafschop. Dat is voor mij een terechte strafschop en een goede VAR-interventie", besluit Lardot over die fase.

Jonathan Lardot fluit kritiek terug

Dender-coach Hayk Milkon vond het bovendien niet kunnen dat de ref slechts bepaalde beelden te zien kreeg, waarop de afwijking van de bal niet fatsoenlijk te zien was. Maar omdat het leer amper van richting veranderde was dat niet nodig. "Dat had inderdaad geen verschil gemaakt", zegt Lardot.



Milkon ging nog verder. Hij gebruikte zware woorden: de scheidsrechter had "profileringsdrang", toonde "machtsmisbruik" en het was volgens hem een "zwarte dag voor het Belgisch voetbal". Ik vind dat onaanvaardbaar", wil Lardot er nog over kwijt.

"Hij mag een mening hebben, maar de woorden die hij gebruikt heeft gaan veel te ver voor mij. Of hij de scheidsrechter respecteert of niet, dat is zijn standpunt, maar ik deel die mening zeker niet. Ik hoop dat de verantwoordelijkheden worden genomen. Daar wil ik het bij houden", aldus de scheidsrechtersbaas.