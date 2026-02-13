Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Het gaat een drukke zomer worden volgende zomer bij Club Brugge. Op de transfermarkt gaan ze heel wat spelers zien vertrekken en dus ook heel wat opvolgers moeten gaan zoeken. Een van de heetste transferdossiers is nu al dat van Aleksandar Stankovic.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 9,5 miljoen euro om Aleksandar Stankovic weg te plukken bij Internazionale FC. En die investering is inmiddels iedere eurocent waard gebleken, want de middenvelder is een smaakmaker geworden.

Veel interesse in Aleksandar Stankovic van Club Brugge

De 20-jarige middenvelder is in geen tijd uitgegroeid tot één van de absolute smaakmakers van blauw-zwart. En dat hebben de Europese topclubs gezien. Heel wat teams hebben hem ondertussen op de radar gezet.

Heel wat scouts zaten in de tribune voor hem en sommige ploegen lijken eens te meer echt wel interesse in hem te hebben, zoals Manchester United en Tottenham Hotspur. Internazionale blijft de touwtjes namelijk in handen hebben.

Fabrizio Romano weet meer over mogelijke transfer van Stankovic

Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule. De kans is dan ook héél groot dat Stankovic komende zomer al zal vertrekken. Inter heeft een terugkoopoptie van 23 miljoen euro.

Volgens Fabrizio Romano zijn de onderhandelingen zelfs al opgestart. Wat wil Stankovic zelf? "Het is mijn droom om terug te keren naar Inter", liet Stankovic zich ontglippen bij Sky Sports Italia. Hij wil terugkeren naar Internazionale, al weet hij nog niet wanneer dat zal gebeuren - maar het zal wel zeker gebeuren.



