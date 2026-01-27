Vertrekt goudhaantje na één jaar al voor meer dan 20 miljoen euro bij Club Brugge?

Club Brugge staat momenteel op een derde plaats in de competitie, maar het kijkt natuurlijk vooral uit naar de clash in de Champions League tegen Olympique de Marseille. Welke rol is daarin weggelegd voor Aleksandar Stankovic?

Het minste wat we kunnen zeggen is dat Aleksandar Stankovic aan een prima seizoen bezig is bij Club Brugge. Zo goed zelfs dat hier en daar gevreesd wordt dat zijn ex-club Internazionale hem wel eens terug zou kunnen kopen.

Zal Aleksander Stankovic volgend seizoen nog bij Club Brugge spelen?

Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro. Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen.

Een jaartje later zou het dan weer om 25 miljoen euro gaan. Ondertussen zijn er ook andere ploegen die interesse beginnen te tonen in de speler, voornamelijk uit Duitsland. Toch lijkt het erop dat Stankovic nog een jaartje in Brugge zal blijven.

Het zou jammer zijn voor Stankovic én voor Club Brugge als hij zou vertrekken

"Ik denk dat Internazionale hem nog een jaartje bij Club Brugge gaat laten zitten. Ik heb ook gehoord van iemand die het zou kunnen weten dat hij zelf ook nog een jaar zou willen blijven om toch te kunnen spelen", aldus Franky Van der Elst over de zaak in Een-tweetje.

"Ik vrees dat als hij nu zou terugkeren, het toch vooral zou zijn om op de bank te zitten. Dat denkt hij zelf ook blijkbaar. Het is een speler die zijn kwaliteiten laat zien. En hij heeft ook scorend vermogen, dat liet hij dit weekend ook zien. Het is echt een voltreffer en het zou jammer zijn voor hem en Club als hij terug zou gaan."