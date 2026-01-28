Datum: 28/01/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel
🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstaadion
Foto: © photonews

Club Brugge heeft zich met verve geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. Blauw-zwart won met 3-0 van Marseille en eindigt zo opnieuw in de top 24 van de League Phase.

De opdracht van Club Brugge tegen Marseille was duidelijk: winnen. Enkel dan had blauw-zwart zijn lot nog in eigen handen, als er ook gunstige resultaten waren op de andere velden. 

Club Brugge had zijn opdracht goed begrepen en trok meteen naar voren. En met resultaat ook. Stankovic kon ver oprukken, Vanaken liet zijn voorzet slim lopen en Diakhon legde de bal met mistasten van doelman Rulli binnen. 

Een droomstart voor Club Brugge na vier minuten. En die start werd nog wat mooier. Stankovic haalde de achterlijn en hield de bal net binnen, Vermant knalde zijn voorzet via de paal binnen. 

Marseille, dat op dat moment virtueel uitgeschakeld was, moest komen. Verder dan afstandsschoten van Weah en Greenwood kwam het echter niet, Mignolet werd enkel op de proef gesteld bij een knal van Kondogbia van ver.

Voor Club Brugge zag het er aan de rust dan ook goed uit, het stond virtueel 22ste. In de tweede helft kwam het er nu op aan om stand te houden. Het kon daarvoor rekenen op een uitstekende Simon Mignolet, die onder meer Aubameyang van de aansluitingstreffer hield. 

Zelf vergat Club in het begin van de tweede helft wel de 3-0 te maken. Forbs kon het hele veld oversteken en legde af voor Diakhon, hij liet de bal van zijn voet stuitten en liet zo een bijzonder grote kans liggen. 

Stankovic maakt het af voor Club Brugge

Echt grote kansen kreeg Marseille nooit en tien minuten voor tijd maakte Stankovic het helemaal af. Forbs raakte niet voorbij doelman Rulli, maar legde bij een herkansing goed af. Stankovic legde met een lage schuiver de 3-0 binnen. 

Club Brugge plaatste met overtuiging voor de tussenronde van de Champions League en eindigt uiteindelijk als 19de in de League Phase. Vrijdag kent blauw-zwart zijn tegenstander in de tussenronde, dat wordt Atlético Madrid of Juventus. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 9.2 -
  • Reddingen: 9
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/42 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 86' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 72' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
Meer statistieken
Stankovic AleksandarA A 86' 9.9 -
  • Goals: 1
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 70' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 86' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/21 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Bank
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 4' 6.5  
Meer statistieken
Tzolis Christos 20' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 4' 6.8  
Meer statistieken
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 4' 7.0  
Meer statistieken
Spileers Jorne 18' 7.0 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Marseille Marseille
Rulli Gerónimo 90' 5.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Aguerd Nayef 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 78/83 (94%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Balerdi Leonardo 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 70/79 (88.6%)
Meer statistieken
Medina Facundo 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Weah Timothy 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 32/43 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kondogbia Geoffrey 86' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Højbjerg Pierre-Emile 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 61/68 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Murillo Michael   53' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Greenwood Mason 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Gouiri Amine   87' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Traorè Hamed Junior 45' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Egan-Riley Conrad 0'  
Gomes Angel 0'  
De Lange Jeffrey 0'  
Paixao Igor 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
O'Riley Matthew 4' 6.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur 0'  
Nadir Bilal 3' 5.9  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van Neck Jelle 0'  
Bakola Darryl 0'  
Aubameyang Pierre-Emerick 37' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Club Brugge - Marseille
