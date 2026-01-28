🎥 Club Brugge wint met overtuiging van Marseille en gaat door in de Champions League

Club Brugge heeft zich met verve geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. Blauw-zwart won met 3-0 van Marseille en eindigt zo opnieuw in de top 24 van de League Phase.

De opdracht van Club Brugge tegen Marseille was duidelijk: winnen. Enkel dan had blauw-zwart zijn lot nog in eigen handen, als er ook gunstige resultaten waren op de andere velden.

Club Brugge had zijn opdracht goed begrepen en trok meteen naar voren. En met resultaat ook. Stankovic kon ver oprukken, Vanaken liet zijn voorzet slim lopen en Diakhon legde de bal met mistasten van doelman Rulli binnen.

Een droomstart voor Club Brugge na vier minuten. En die start werd nog wat mooier. Stankovic haalde de achterlijn en hield de bal net binnen, Vermant knalde zijn voorzet via de paal binnen.

Marseille, dat op dat moment virtueel uitgeschakeld was, moest komen. Verder dan afstandsschoten van Weah en Greenwood kwam het echter niet, Mignolet werd enkel op de proef gesteld bij een knal van Kondogbia van ver.





Voor Club Brugge zag het er aan de rust dan ook goed uit, het stond virtueel 22ste. In de tweede helft kwam het er nu op aan om stand te houden. Het kon daarvoor rekenen op een uitstekende Simon Mignolet, die onder meer Aubameyang van de aansluitingstreffer hield.

Zelf vergat Club in het begin van de tweede helft wel de 3-0 te maken. Forbs kon het hele veld oversteken en legde af voor Diakhon, hij liet de bal van zijn voet stuitten en liet zo een bijzonder grote kans liggen.

Stankovic maakt het af voor Club Brugge

Echt grote kansen kreeg Marseille nooit en tien minuten voor tijd maakte Stankovic het helemaal af. Forbs raakte niet voorbij doelman Rulli, maar legde bij een herkansing goed af. Stankovic legde met een lage schuiver de 3-0 binnen.

Club Brugge plaatste met overtuiging voor de tussenronde van de Champions League en eindigt uiteindelijk als 19de in de League Phase. Vrijdag kent blauw-zwart zijn tegenstander in de tussenronde, dat wordt Atlético Madrid of Juventus.