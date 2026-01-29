De pijnlijke blunder van Club Brugge na de uitschakeling van Marseille

Club Brugge beging een enorme blunder door Olympique Marseille op het grote scherm te feliciteren met zijn kwalificatie voor de barrages, die er uiteindelijk niet kwam na een laat doelpunt van Benfica-doelman Anatoliy Trubin tegen Real Madrid.

Olympique Marseille dacht zich woensdagavond ondanks de 3-0-nederlaag tegen Club Brugge toch te hebben geplaatst voor de barrages van de Champions League. Terwijl alle wedstrijden hun slotfase ingingen, stonden de Marseillais immers nog steeds op de 24e plaats, de laatste plek die recht gaf op de tussenronde.

Club Brugge plaatste daarop zelfs een bericht om de tegenstander te feliciteren. "Félicitations pour la qualification", stond er te lezen. Dat bericht verscheen om 23.00 uur, maar bij blauw-zwart had men er geen rekening mee gehouden dat het scenario nog kon kantelen in het nadeel van de Fransen.

Drie minuten later gebeurde het ondenkbare: Benfica-doelman Anatoliy Trubin scoorde in minuut 90+8 de 4-2 tegen Real Madrid en bezorgde zijn ploeg zo de kwalificatie, dankzij een beter doelpuntensaldo dan Marseille. Een compleet waanzinnig scenario dat niemand had durven voorspellen.

E o Club Brugge que chegou a parabenizar o Marseille pela classificação no telão do estádio?

Goed bedoeld, maar pijnlijk

Het bericht van Club Brugge was goed bedoeld, maar draaide uiteindelijk uit op een pijnlijke blunder die veel Marseille-supporters zich nog lang zullen herinneren. De 1.500 fans die de verplaatsing maakten, kregen die ontknoping bijzonder moeilijk verteerd.



Club Brugge zelf stelde wél zijn ticket veilig dankzij de 3-0-zege en eindigde op de 19e plaats. In de volgende ronde nemen de Bruggelingen het op tegen Atlético Madrid of Juventus.