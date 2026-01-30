Analyse Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union

Na negen maanden weer leider? Club Brugge kan belangrijke tik uitdelen aan Union
Foto: © photonews

In de Champions League heeft Club Brugge zijn opdracht vervuld. Zondag wacht echter een misschien nog belangrijkere wedstrijd voor blauw-zwart.

Club Brugge is geplaatst voor de tussenronde van de Champions League en mag zich in februari opmaken voor een dubbel duel tegen Atlético Madrid. Zondag wacht echter al een nieuwe opdracht tegen kampioen Union. 

Onder Ivan Leko pakte Club Brugge 12 op 15 in de Belgische competitie en staat het voorlopig op twee punten van Union. Na 22 speeldagen heeft blauw-zwart de achterstand op de leider kunnen beperken. 

Springt Club over Union? 

Voor blauw-zwart zal het zaak zijn om die achterstand zondag niet te laten oplopen tot vijf punten. Ook al staan er nog enkele speeldagen in de reguliere competitie en de volledige Champions' Play-offs op het programma. 

In de titelstrijd wordt het voor blauw-zwart de wedstrijd van zondag tegen Union misschien wel een belangrijk moment. Als Club wint en ook STVV punten laat liggen tegen Charleroi, kan blauw-zwart voor het eerst dit seizoen leider worden. 

Blauw-zwart na negen maanden opnieuw leider?

Dat is geleden van de play-offs vorig jaar in april, toen Club na de vierde speeldag enkele dagen aan de leiding stond maar na een nederlaag thuis tegen Union niet meer weg raakte van de tweede plaats. 

Lees ook... Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

Voor een ambitieuze topclub als Club Brugge is negen maanden niet meer op de eerste plaats staan bijzonder lang. Uiteindelijk telt enkel de plaats na de laatste speeldag in de play-offs en voor Club zal  na het missen van de titel vorig seizoen enkel de hoofdprijs goed genoeg zijn. 

Nog eens leider worden zou voor blauw-zwart die titelambities nog eens onderstrepen, al zal het uiteindelijk niet veel zeggen. Al kan Club wel Union na de uitschakeling in de Champions League een tweede tik op enkele dagen uitdelen. 

