Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5867

Jorne Spileers kreeg tegen Westerlo nog eens zijn kans bij Club Brugge en genoot zichtbaar van die 90 minuten. Intussen groeit ook de vraag hoe lang de jonge verdediger zich nog met een bijrol tevreden stelt.

Jorne Spileers is dit seizoen wat naar de achtergrond verdwenen bij Club Brugge. De centrale verdediger tekende afgelopen zomer bij, maar Joel Ordonez bleef tegen de verwachtingen in bij blauw-zwart.

De 21-jarige Belg kreeg minder speelminuten en dat begint toch te wegen. Afgelopen weekend mocht hij nog eens de volle 90 minuten spelen tegen Westerlo. Brandon Mechele was ziek en Spileers werd zijn vervanger. 

"Dit is leuker dan rondjes lopen na de wedstrijd", vertelt de verdediger bij Het Nieuwsblad. "Op de duur word je dat beu." Volgende zomer zal hij opnieuw een keuze moeten maken, want nog zo'n seizoen is uit den boze.

"Ja, ik denk na over volgend seizoen. Al ik wil daar nu niet veel over zeggen", gaat Spileers verder. "Ik speel nu eenmaal graag wedstrijden: op Westerlo heb ik er ook van genoten."


"Een voetballer die niet graag op het veld staat, heeft hier eigenlijk niets te zoeken. Of dat nu bij de beloften of met de eerste ploeg is. Het was leuk om nog eens tussen de mannen te staan", besluit de verdediger.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Jorne Spileers

Meer nieuws

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

20:00
1
OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

20:20
Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

19:40
Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

18:40
2
Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

19:20
Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

18:30
Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

18:20
🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel"

18:00
Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef

17:20
DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

17:40
Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

17:00
6
Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

16:00
1
10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

16:30
3
Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

16:20
2
Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

15:30
2
Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

15:00
3
Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

14:00
11
Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

14:20
Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

13:00
8
Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

13:31
Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

12:00
1
Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

12:40
9
Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open

11:40
16
Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

12:20
4
Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

11:20
3
Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

10:00
Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

10:30
Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

10:00
3
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

09:15
7
Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

08:40
41
🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

09:01
8
Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

09:40
Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

08:50
Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

08:40
20
Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

08:23
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo' Dirk1897 Dirk1897 over Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub FranskeVRooij FranskeVRooij over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Malinwazaa Malinwazaa over Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn" CringeMedia CringeMedia over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open FC BRUGES FC BRUGES over Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge Noobjectivepress Noobjectivepress over Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen geertjekvdo geertjekvdo over Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen Frosties Frosties over Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is Dog3 Dog3 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved