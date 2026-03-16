Verdediger laat verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij Club Brugge

Jorne Spileers kreeg tegen Westerlo nog eens zijn kans bij Club Brugge en genoot zichtbaar van die 90 minuten. Intussen groeit ook de vraag hoe lang de jonge verdediger zich nog met een bijrol tevreden stelt.

Jorne Spileers is dit seizoen wat naar de achtergrond verdwenen bij Club Brugge. De centrale verdediger tekende afgelopen zomer bij, maar Joel Ordonez bleef tegen de verwachtingen in bij blauw-zwart.

De 21-jarige Belg kreeg minder speelminuten en dat begint toch te wegen. Afgelopen weekend mocht hij nog eens de volle 90 minuten spelen tegen Westerlo. Brandon Mechele was ziek en Spileers werd zijn vervanger.

Jorne Spileers denkt na over toekomst bij Club Brugge na nieuw seizoen in schaduwrol

"Dit is leuker dan rondjes lopen na de wedstrijd", vertelt de verdediger bij Het Nieuwsblad. "Op de duur word je dat beu." Volgende zomer zal hij opnieuw een keuze moeten maken, want nog zo'n seizoen is uit den boze.

"Ja, ik denk na over volgend seizoen. Al ik wil daar nu niet veel over zeggen", gaat Spileers verder. "Ik speel nu eenmaal graag wedstrijden: op Westerlo heb ik er ook van genoten."



"Een voetballer die niet graag op het veld staat, heeft hier eigenlijk niets te zoeken. Of dat nu bij de beloften of met de eerste ploeg is. Het was leuk om nog eens tussen de mannen te staan", besluit de verdediger.