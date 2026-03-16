Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

De organisatie voor de bekerfinale tussen Union Saint-Gilloise en Anderlecht wordt steeds duidelijker. Er is wel een wijziging om rekening mee te houden voor de supporters.

Deze Brusselse topderby vindt plaats op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Union Saint-Gilloise is aangeduid als thuisploeg. De tribunes van beide kampen zullen sowieso goed gevuld zijn.

Daarover is er vandaag een wijziging in de organisatie. Zoals La Dernière Heure meldt, zullen de supporters van Anderlecht uiteindelijk in tribunes 3 en 4 van het Koning Boudewijnstadion zitten en die van Union in tribunes 1 en 2.

Parking C om de bussen van Anderlecht-fans op te vangen

Aanvankelijk zouden de paars-witten in tribunes 1 en 2 zitten, aan de 'Atomium-kant'. Maar de Stad Brussel heeft haar plannen gewijzigd op vraag van de Brusselse politie. Die wees op het aantal verwachte supportersbussen van Sporting.

Omdat paars-wit supportersgroepen in alle uithoeken van het land heeft, zal een groter deel van de fans zich vermoedelijk met de bus verplaatsen. Parking C, dicht bij tribunes 3 en 4, is beter uitgerust om die op te vangen. De Unionisten komen daarentegen vooral uit Brussel en zullen vermoedelijk talrijk aanwezig zijn in de metro en het openbaar vervoer.



Een goed voorteken voor Anderlecht? In de twee laatste verloren finales tegen Club Brugge en KAA Gent zaten de Sporting-supporters in tribunes 1 en 2.