Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Foto: © photonews
Word fan van Napoli! 273

Kevin De Bruyne viel bij de rust in tegen Lecce en keerde het tij, met onder meer een beslissende corner bij de 2-1. Net terug van een blessure lijkt de 34-jarige klaar om terug te keren in de basiself, tot groot genoegen van Napoli... en de Rode Duivels.

Ingevallen bij de rust, nadat hij vorige week 12 minuten speelde tegen Torino, heeft Kevin De Bruyne zaterdagavond de wedstrijd tussen Napoli en Lecce doen kantelen.

Met enkele passes zoals alleen hij die kan geven en een prima corner waarmee Matteo Politano er 2-1 van maakte, bevestigt de Rode Duivel dat hij fysiek alweer in goede doen is, zoals waarover de artsen van Napoli zich al verwonderden bij zijn terugkeer uit Antwerpen.

Hoewel men hem pas na de interlandbreak in die rol verwachtte, zou De Bruyne vrijdagavond in Cagliari al een basisplaats kunnen krijgen, als we de signalen van het Corriere dello Sport mogen geloven.

Kevin De Bruyne lijkt klaar voor een terugkeer in de basiself van Napoli

Een terugkeer die op het juiste moment zou komen voor Napoli, dat met AC Milan strijdt om de tweede plaats en waar Antonio Conte de voorbije maanden meerdere middenvelders moest missen.

"Tot op heden zullen alleen Rrahmani, Di Lorenzo, Neres en Vergara vrijdag ontbreken. Alle anderen maken deel uit van de selectie", schrijft de Italiaanse krant. "Met McTominay en De Bruyne die kunnen starten en de terugkeer van Lobotka en Gilmour zal de kern nog breder en gevarieerder zijn en kan Antonio Conte voor de laatste negen speeldagen een strategische rotatie doorvoeren."

Omdat Kevin De Bruyne nog maar weinig speelminuten in de benen heeft en pas terug is uit blessure, maar zijn kwaliteiten intussen al liet zien, kan hij Napoli straks snel extra zuurstof geven. Zo kan hij ploegmaats die tijdens de blessuregolf zijn blijven doorgaan wat rust bezorgen én tegelijk voor een stevige kwaliteitsimpuls zorgen. Dat zou wel eens belangrijk kunnen worden voor de Napolitanen, die hopen te profiteren van een misstap van Inter, dat momenteel acht punten voorsprong heeft.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 29
Torino Torino 4-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 2-1 Lecce Lecce
Udinese Udinese 0-1 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 Genoa Genoa
Pisa Pisa 3-1 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 0-1 Bologna Bologna
Como Como 2-1 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 1-0 AC Milan AC Milan
Cremonese Cremonese 20:45 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Don Bozhinov Don Bozhinov over Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Vital Verheyen Vital Verheyen over Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Andreas2962 Andreas2962 over "Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany Real09 Real09 over Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen Real09 Real09 over Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes My-T Vekkie My-T Vekkie over Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved