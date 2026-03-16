Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

Kevin De Bruyne viel bij de rust in tegen Lecce en keerde het tij, met onder meer een beslissende corner bij de 2-1. Net terug van een blessure lijkt de 34-jarige klaar om terug te keren in de basiself, tot groot genoegen van Napoli... en de Rode Duivels.

Ingevallen bij de rust, nadat hij vorige week 12 minuten speelde tegen Torino, heeft Kevin De Bruyne zaterdagavond de wedstrijd tussen Napoli en Lecce doen kantelen.

Met enkele passes zoals alleen hij die kan geven en een prima corner waarmee Matteo Politano er 2-1 van maakte, bevestigt de Rode Duivel dat hij fysiek alweer in goede doen is, zoals waarover de artsen van Napoli zich al verwonderden bij zijn terugkeer uit Antwerpen.

Hoewel men hem pas na de interlandbreak in die rol verwachtte, zou De Bruyne vrijdagavond in Cagliari al een basisplaats kunnen krijgen, als we de signalen van het Corriere dello Sport mogen geloven.

Een terugkeer die op het juiste moment zou komen voor Napoli, dat met AC Milan strijdt om de tweede plaats en waar Antonio Conte de voorbije maanden meerdere middenvelders moest missen.

"Tot op heden zullen alleen Rrahmani, Di Lorenzo, Neres en Vergara vrijdag ontbreken. Alle anderen maken deel uit van de selectie", schrijft de Italiaanse krant. "Met McTominay en De Bruyne die kunnen starten en de terugkeer van Lobotka en Gilmour zal de kern nog breder en gevarieerder zijn en kan Antonio Conte voor de laatste negen speeldagen een strategische rotatie doorvoeren."





Omdat Kevin De Bruyne nog maar weinig speelminuten in de benen heeft en pas terug is uit blessure, maar zijn kwaliteiten intussen al liet zien, kan hij Napoli straks snel extra zuurstof geven. Zo kan hij ploegmaats die tijdens de blessuregolf zijn blijven doorgaan wat rust bezorgen én tegelijk voor een stevige kwaliteitsimpuls zorgen. Dat zou wel eens belangrijk kunnen worden voor de Napolitanen, die hopen te profiteren van een misstap van Inter, dat momenteel acht punten voorsprong heeft.