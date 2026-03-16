'Vijf miljoen geweigerd': deze JPL-club zette ALLES op het behoud

RAAL La Louvière pakte op zondag een enorm belangrijke zege op bezoek bij Cercle Brugge. Daarmee lijkt het stilaan een enorm goede zaak te hebben gedaan in de operatie redding. Een bewuste keuze ook.

RAAL La Louvière heeft een goede zaak gedaan met de overwinning op bezoek tegen Cercle Brugge. Het team staat nu dertiende en kan op de slotspeeldag zelfs nog de rechtstreekse redding bewerkstelligen als alles goedloopt.

La Louvière zet alles op alles in operatie redding

Sowieso is de kloof met de laatste steeds groter aan het worden en enkel de laatste kan nog degraderen dit seizoen. En zo hebben de grote bazen van La Louvière misschien wel de juiste keuze gemaakt afgelopen winter.

De juiste keuze is in dit geval ... niets doen. Er werd aan enorm veel mouwen getrokken afgelopen winter en dan zou paniekverkopen en/of nieuwe spelers halen iets zijn wat verschillende teams zouden doen of al hebben gedaan.

Meer dan vijf miljoen euro had op de rekening kunnen staan

Maar in Henegouwen hebben ze een andere beslissing genomen. Ze hebben ervoor gekozen om alle spelers te behouden, ook al was er dus veel interesse. Zo wilden ze bij Metz aanvaller Fall graag vroeger terughalen.

Ook in Liongala, Peano en nog vijf andere spelers was er interesse. Vaak met concrete aanbiedingen, die volgens La Dernière Heure in totaal meer dan vijf miljoen euro op de rekening hadden kunnen brengen. Maar La Louvière weigerde. De goede keuze? Dat zal binnen één of ten laatste zeven speeldagen blijken.