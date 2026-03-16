Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Snel in de vergetelheid geraakt in het Lotto Park wordt Mustapha Bundu beschouwd als een van de slechtste transfers uit de recente geschiedenis van Anderlecht. Nochtans had de Brusselse club volgens voormalig CEO Peter Verbeke "een ongelooflijk dossier" dat zijn komst moest staven.

Als sportief directeur, CEO en daarna CEO Sports speelde Peter Verbeke een belangrijke rol bij Sporting Anderlecht tussen februari 2020 en zijn vertrek op 31 december vorig jaar. In die periode moest de Brusselse club zich grondig herstructureren en werden er heel wat transfers afgerond. Sommige erg geslaagd, andere een pak minder.

In het programma "En Off" van Sacha Tavolieri kreeg Verbeke, die voor zijn komst naar de hoofdstad sportief directeur was bij Club Brugge en KAA Gent, op het einde van de uitzending de vraag naar zijn slechtste transfer bij Anderlecht.

Het voor de hand liggende antwoord zou waarschijnlijk Mustapha Bundu zijn: hij kwam in 2020 over van Aarhus voor 2,8 miljoen euro, werd daarna drie keer op rij uitgeleend en vertrok uiteindelijk transfervrij naar Plymouth Argyle (derde klasse in Engeland), nadat hij amper elf wedstrijden speelde voor de eerste ploeg van Anderlecht.

Bij Anderlecht was iedereen overtuigd van Mustapha Bundu

"Het probleem is dat we een ongelooflijk dossier hadden, met unanimiteit bij scouting en staf. Iedereen was grote fan van hem. Fysiek sterk, snel, hij kon dribbelen. Natuurlijk kwam hij uit een lagere competitie, dus hij moest zich ontwikkelen. Het is altijd moeilijk te aanvaarden dat je een goed dossier hebt en dat het toch niet werkt."

Toen hij opnieuw gevraagd werd naar zijn slechtste transfer — en dat bleek dus niet Mustapha Bundu te zijn, omdat alles aanwezig leek om te slagen — verwees Peter Verbeke naar zijn periode bij Club Brugge. "Sofyan Amrabat heeft bij Brugge niet gespeeld, dus dat was een slechte transfer voor Brugge. Uiteindelijk heeft hij bij Manchester United gespeeld. Maar het was geen goede transfer voor Brugge, omdat hij niet in actie kwam."

"Soms doe je transfers waarvan je moet zeggen dat het niet gelukt is, ook al heb je een goed dossier en heb je goed gewerkt. Elk dossier is anders, maar voor elk dossier hebben mijn team en ik hard gewerkt. Maar op het einde: als ik beslis om iemand te halen en het loopt mis, dan is dat mijn verantwoordelijkheid. Zo is het nu eenmaal", besloot hij.

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

