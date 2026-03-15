Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

Het 3-3 gelijkspel tussen NAC Breda en Feyenoord is een hele week lang een hot topic gebleven bij de Nederlandse pers. Aanleiding was een uitspraak van Carl Hoefkens, die we nog kennen van bij Standard en Club Brugge onder meer en nu aan de slag is bij de club uit Breda.

Carl Hoefkens en Robin van Persie zitten al een week te bakkeleien. Na de 3-3 van vorig weekend had Carl Hoefkens zich uitgelaten over Feyenoord en die uitspraken waren dan weer bij Robin van Persie van Feyenoord in het verkeerde keelgat geschoten. 

Robin van Persie kon niet lachen met uitlatingen van Carl Hoefkens na wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord

"Sympathiek van de trainer van NAC, om dat over zijn collega's te zeggen", reageerde hij daarover ironisch bij ESPN. Hij vond dat je zo'n dingen niet zegt over een andere coach of over welk werk een ander team levert tijdens een wedstrijd.

Hallo, Carl Hoefkens? Die reageerde op de zaak bij ESPN voor de match tegen Go Ahead Eagles. "Voor mij is dat interpretatie. Ik heb ook gezegd dat Feyenoord terecht tweede staat op dit moment en ze heel scherp aan een wedstrijd beginnen. Het is nooit persoonlijk wat ik zei. Het was totaal niet de bedoeling om bepaalde snaren te raken."

NAC Breda verliest met 6-0 bij Go Ahead Eagles

"Het was gewoon hoe ik een wedstrijd zie, zowel het positieve als het negatieve", aldus Hoefkens zeer duidelijk. Op zondag ging NAC Breda dan weer op bezoek bij de Go Ahead Eagles uit Deventer. Dat werd een wel héél lastige namiddag voor de troepen van Carl Hoefkens.


Troepen die wel degelijk helemaal ten onder gingen en zwaar verloren, met 6-0 maar liefst. Suray had er snel 1-0 van gemaakt en dankzij Sigurdarson en Breum was de tweede helft zelfs niet spannend meer. Ondanks twee wissels bij de rust gingen er ook na de pauze nog drie binnen. NAC blijft voorlaatste in de stand.

