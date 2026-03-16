Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

Philippe Clement blijft indruk maken bij Norwich City. Na de nieuwe zege tegen Preston heeft de Belgische coach zijn ploeg niet alleen uit de gevarenzone geleid, maar ook weer richting de bovenste regionen gestuurd.

Afgelopen weekend boekte Philippe Clement een nieuwe overwinning met Norwich City, waardoor de club 24 op 30 pakte. Zaterdag werd het in eigen huis 2-0 tegen Preston North End. De Belgische coach gooide sinds zijn komst het roer volledig om.

"Dat we vandaag staan waar we nu staan, is een opmerkelijke prestatie van de hele kern", beseft Clement. "We hadden negen punten na 15 wedstrijden en in de volgende 22 matchen pakten we 42 punten. Dat is een ongelooflijk aantal."

De degradatiezorgen van Clement zijn daardoor volledig verdwenen. "Zoals ik al vaak heb gezegd, is het mijn ambitie om elke wedstrijd te winnen en ik wil diezelfde ingesteldheid ook bij de spelers zien. Ik vond dat we een goede eerste helft speelden. We maakten twee mooie doelpunten en brachten goed voetbal tegen een agressieve tegenstander."

"In de tweede helft zette Preston meer druk en werd het wat rommeliger. Ik denk dat de scheidsrechter ook iets vroeger wat gele kaarten had kunnen geven", gaat Clement verder. "Maar je kan niet altijd sexy voetbal spelen. Soms moet je gewoon een manier vinden om een wedstrijd te winnen en voor het resultaat te vechten."



Norwich kan nu naar boven kijken in plaats van naar onderen in het klassement. Woensdagavond gaat de club van Clement op bezoek bij Southampton, dat zevende staat. Een nieuwe grote test voor de club.