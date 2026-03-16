Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

Stade de Reims zit in een bijzonder moeilijke periode en verloor opnieuw met 1-2 van Rodez. Karel Geraerts en Théo Leoni leken na de wedstrijd duidelijk aangeslagen.

In februari kreeg Reims de bal maar moeilijk tegen de netten: vier wedstrijden op rij zonder doelpunt. Ondertussen gaat het op dat vlak iets beter: in de laatste drie matchen werd er telkens gescoord, maar de ploeg blijft in de problemen (één gelijkspel en twee nederlagen). We moeten intussen al acht wedstrijden terug om de laatste overwinning te vinden.

Gisteren leek het nochtans goed te komen tegen Rodez. Reims opende de score net voor de rust en stond ook aan de 86e minuut nog altijd 1-0 voor. Tot het in vijf minuten tijd twee tegengoals slikte. Théo Leoni, die 90 minuten speelde, reageerde aangeslagen bij beIN SPORTS: "Ik ga proberen koel te blijven, maar ik weet niet goed wat ik moet zeggen. We missen de laatste tijd wat meeval, we hebben wat geluk nodig. Ook de scheidsrechterlijke beslissingen vallen al weken niet in ons voordeel. Dat doet pijn, dat kost ons drie punten. Het is een moeilijke periode, maar we moeten blijven werken."

Ligue 1 raakt verder uit zicht voor Reims

Ook Karel Geraerts was duidelijk geraakt: "Dit is heel moeilijk om te verwerken en ik ga het niet verbergen: het is voor iedereen een klap. Want als je 1-0 leidt, er eigenlijk geen groot gevaar komt van de tegenstander en je pakt op het einde nog twee doelpunten tegen, dan doet dat pijn", zei hij op de persconferentie, geciteerd door L'Union.

"Ik vind dat mijn spelers deze nederlaag niet verdienen. Maar ze is er nu eenmaal, en dan moet je eerst alle emoties laten zakken, want soms zeg je dingen die niet goed zijn, en dan moet je weer vooruit", ging hij verder.



De ex-trainer van Union SG had vooral schrik voor het scenario van de wedstrijd: "Aan de rust had ik benadrukt dat we dat tweede doelpunt moesten gaan zoeken. We kunnen betreuren dat we dat niet gedaan hebben. Iedereen is teleurgesteld, de hoofden hangen naar beneden, en dat is logisch na zo'n scenario en na de voorbije weken. Ik ga goed nadenken, goed analyseren, en dan kijken we opnieuw vooruit. Er is geen andere optie." Reims staat nu zeven punten achter op een rechtstreekse promotie naar Ligue 1 en ziet ook zijn barrageticket in gevaar komen door... Rodez, dat dankzij deze zege langszij is gekomen.