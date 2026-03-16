Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

Loïs Openda zit duidelijk niet goed in zijn vel bij Juventus. Dit weekend liet Luciano Spalletti hem opnieuw 90 minuten op de bank. Is De Oude Dame aan kapitaalsvernietiging aan het doen met de Rode Duivel?

Slechts één basisplaats in de twaalf Serie A-wedstrijden van 2026: Loïs Openda komt bij Juventus maand na maand minder aan spelen toe. In de eerste seizoenshelft kon hij zich nog de tweede optie van Luciano Spalletti in de punt noemen, achter Jonathan David, mede door de blessure van Dusan Vlahovic.

Terugkeer van Arkadiusz Milik heeft gevolgen

De Servische spits ligt nog altijd in de lappenmand, maar Arkadiusz Milik is intussen wél weer aangesloten nadat hij het hele seizoen aan de kant stond met een kuitblessure. En dat heeft zijn gevolgen op de pikorde bij De Oude Dame.

Toch koos Spalletti tegen het Udinese van Christian Kabasele voor een systeem zónder echte spits. Jeremie Boga (maker van het enige doelpunt) en Kenan Yildiz wisselden elkaar af als valse nummer negen.

Rode Duivel Loïs Openda zakt opnieuw in de hiërarchie

Openda, David en Milik begonnen dus alle drie op de bank. Alleen de ex-speler van AA Gent mocht nog invallen. Daarmee zit Openda nu al drie wedstrijden op rij de volledige match op de bank, zonder ook maar één minuut te spelen.



Zijn situatie in Piemonte blijft dus verslechteren. En toch zal Juventus komende zomer 40 miljoen euro aan Leipzig moeten betalen: de aankoopoptie die Openda aan het behoud van Juve in de Serie A koppelde, komt in de praktijk bijna neer op een verplichte clausule.