Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

NAC Breda beleefde een nachtmerrie op bezoek bij Go Ahead Eagles en kreeg een zware 6-0 om de oren. Na de nieuwe dreun probeert de club haar meegereisde supporters nu op een opvallende manier tegemoet te komen.

Het draait helemaal vierkant bij NAC Breda. De Nederlandse club staat 17e in het klassement met 23 punten. Carl Hoefkens moet trachten zijn ploeg zo snel mogelijk uit de degradatiezone te loodsen, maar kreeg een nieuwe klap te verwerken.

Op bezoek bij Go Ahead Eagles verloor NAC met 6-0. Erger dan forfaitcijfers, en daar konden de fans ook niet mee lachen. Zo'n 120 supporters gingen de spelersbus opwachten in Breda.

Ondertussen kwam de club zelf ook met een statement: het zal de tickets van de meegereisde fans terugbetalen. De directie, de staf en de spelersgroep zullen hiervoor zorgen.

Algemeen Directeur Remco Oversier liet zich ook uit over de situatie. "Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor deze ontgoocheling. Meer dan ooit hebben wij de steun van onze trouwe supporters in de slotfase van dit Eredivisie-seizoen nodig."

"NAC begrijpt dat dit besluit niets afdoet aan de nederlaag, maar hopelijk draagt het bij aan de boodschap dat we jullie steun enorm waarderen", aldus Oversier. Behoudt Hoefkens het vertrouwen van de directie?