"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

Watford ging gisteren met 3-1 onderuit op bezoek bij Stoke City. Edward Still toonde zich op de persconferentie behoorlijk gefrustreerd over de prestatie van zijn ploeg.

De eerste signalen waren nochtans positief: Watford begon sterk aan de wedstrijd en kreeg meteen enkele grote kansen. Maar het was Stoke dat rond het halfuur de score opende, waarna het in de tweede helft de partij goed onder controle hield en in het laatste kwartier nog verder uitliep.

"Ik ben er echt ziek van, want ik heb een beetje hetzelfde gevoel als na de match tegen Sheffield Wednesday eerder deze week (1-1), waar we ook goed begonnen en minstens drie grote kansen kregen. Als je de tegenstander achteruit kan drukken, kan je de wedstrijd op een totaal andere manier aanpakken en beheren", zucht Edward Still op de persconferentie, geciteerd door de clubwebsite.

Watford liep in de val

De voormalige assistent van Besnik Hasi was duidelijk boos: "Ik ben echt teleurgesteld over ons gebrek aan discipline aan de bal. We kennen de sterke punten van Stoke, en de boodschap waar we de voorbije dagen op gewerkt hebben, was net om niet te spelen in hun pressingzones waar ze zo sterk zijn."

Het lag nochtans niet aan een gebrek aan voorbereiding: "Als je in die opbouwzones kort gaat combineren, zijn zij heel efficiënt om de bal agressief te veroveren en meteen in de omschakeling toe te slaan. Dat is wat er gebeurde bij twee van de drie doelpunten."



Ligt het dan aan de vele blessures? Watford moest inderdaad opnieuw heel wat sterkhouders missen: "Dat is nooit een excuus, want het hoort bij voetbal, maar als je zoveel basisspelers mist, dan voel je dat op momenten zoals vandaag", aldus Still. De Hornets staan nu tiende, op acht punten van de Play-offs voor promotie naar de Premier League.