Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

KV Mechelen schreef zondag geschiedenis met een ticket voor de Champions' Play-offs. Achter de euforie schuilt ook het seizoen van één stille uitblinker, die voor Malinwa van onschatbare waarde bleek.

KV Mechelen speelt de Champions' Play-offs, dat is sinds zondagavond zeker. De Kakkers stevenden af op een 0-0-gelijkspel tegen Anderlecht, tot Myron van Brederode zijn club de zege bezorgde met een doelpunt in blessuretijd.

Het stadion ontplofte en dat gebeurde nog een tweede keer na het laatste fluitsignaal. Voor het eerst in zijn geschiedenis speelt Malinwa de Champions' Play-offs. Het klinkt verrassend, maar het is waar.

Coach Fred Vanderbiest wordt terecht bedolven onder het lof vanwege de prestaties die hij al neerzette bij de club. Maar toch is er nog een figuur dat in het bijzonder bedankt zou moeten worden Achter de Kazerne: Nacho Miras.

Nieuwe cijfers tonen hoe belangrijk Nacho Miras is in historisch seizoen

De Spaanse doelman begon niet als vaste nummer één aan het seizoen, maar stelde wel snel zijn plaats vast. Ondertussen blijkt uit nieuwe cijfers nog maar eens hoe belangrijk de Spanjaar dit seizoen al was voor KVM.

Volgens Opta's Expected Goals had KV Mechelen dit seizoen 42,2 doelpunten moeten slikken. Uiteindelijk werden dat er slechts 27. Grotendeels door Miras werden op die manier 15,2 doelpunten voorkomen. Geen enkele andere doelman in de top 10 Europese competities doet beter.



