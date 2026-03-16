Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"
Foto: © photonews

Moussa Diarra leek behoorlijk gefrustreerd na de nederlaag van Anderlecht in Mechelen. Maar van te veel piekeren na die eerste tegenvaller onder de leiding van Jérémy Taravel kan geen sprake zijn: het is zaak de lijn vast te houden.

Door deze nederlaag in Mechelen is Anderlecht nog niet officieel zeker van een plaats in de top 6: "Een wedstrijd verliezen doet pijn. Zeker op het einde. We moeten die frustratie omzetten in werk tijdens de week, om thuis te winnen en ons te plaatsen voor die Champions' Play-offs", vertelde Moussa Diarra na de match.

"We kregen kansen, maar we mochten ook geen doelpunt slikken. Wij spelen elke wedstrijd om te winnen. Als je Anderlecht heet, maakt het niet uit wie er tegenover je staat: die ploeg speelt dan met dubbel zoveel energie. Het is aan ons om als grote club de orde te laten gelden tegen een kleinere", ging hij verder.

Twee werelden bij het eindsignaal

De Fransman liet een vleugje bitterheid doorschemeren: "Met alle respect voor KV Mechelen, ik ga niet doen alsof ik die club niet ken. Maar het is niet naar hen dat ik kijk. Je zou bijna denken dat ze kampioen zijn geworden… Ik hou mij vooral bezig met Anderlecht. We bekijken het match per match en op het einde maken we de rekening."

Zijn uitgesproken karakter toont Moussa Diarra ook op het veld. Hij veroverde snel zijn plek centraal achterin en stond ook Achter de Kazerne weer stevig te spelen. Met dat tikkeltje sluwheid om op de limiet te spelen, en soms zelfs erover.

"Ik doe wat de coach mij vraagt. Ben ik nu al de baas in de verdediging? Nee, dat zou ik niet zeggen. Er zijn andere leiders, zoals Colin Coosemans. Ik ben goed ontvangen, daarom neem ik de opmerkingen stap voor stap mee", besloot hij.

Degryse waarschuwt Union en Club Brugge alvast: "Daar zullen ze niet veilig zijn"

08:23
1
🎥 Emotie bij KVM-coach Vanderbiest: "Veel spelers zijn mijn zonen, de derde mooiste dag uit mijn leven"

06:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

10:00
Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

10:00
Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen

09:15
2
🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini de grote zondebok te maken

22:00
🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

21:35
Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

09:40
Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

20:31
Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

08:40
7
🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

09:01
3
Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

18:30
5
Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

08:50
De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

22:20
1
Reims in crisis: Karel Geraerts en Théo Leoni krijgen opnieuw zware klap te verwerken

08:01
Daar gaan we: 'Real Madrid klopt met 50 miljoen euro aan bij JPL-parel'

07:00
1
"Ben er echt ziek van": Edward Still (ex-Anderlecht) woedend na nederlaag van Watford

07:20
Philippe Clement kijkt met verbazing naar wat Norwich intussen heeft neergezet

07:41
Kapitaalsvernietiging: Rode Duivel van 40 miljoen euro komt niet tot spelen toe

06:30
1
Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

23:00
2
Carl Hoefkens komt terug op hetze met Feyenoord ... en krijgt er zes om de oren

22:40
La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

21:24
"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

20:48
3
Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

21:00
1
Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

21:40
2
Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

20:30
1
Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

21:20
Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

19:24
3
Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

19:25
Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

19:13
8
🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

20:00
4
"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

19:00
4
🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

19:30
Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

16:00
LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45
Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

11:00

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

