Anderlecht geïrriteerd door de Mechelse vieringen? "Precies alsof ze kampioen zijn"

Moussa Diarra leek behoorlijk gefrustreerd na de nederlaag van Anderlecht in Mechelen. Maar van te veel piekeren na die eerste tegenvaller onder de leiding van Jérémy Taravel kan geen sprake zijn: het is zaak de lijn vast te houden.

Door deze nederlaag in Mechelen is Anderlecht nog niet officieel zeker van een plaats in de top 6: "Een wedstrijd verliezen doet pijn. Zeker op het einde. We moeten die frustratie omzetten in werk tijdens de week, om thuis te winnen en ons te plaatsen voor die Champions' Play-offs", vertelde Moussa Diarra na de match.

"We kregen kansen, maar we mochten ook geen doelpunt slikken. Wij spelen elke wedstrijd om te winnen. Als je Anderlecht heet, maakt het niet uit wie er tegenover je staat: die ploeg speelt dan met dubbel zoveel energie. Het is aan ons om als grote club de orde te laten gelden tegen een kleinere", ging hij verder.

Twee werelden bij het eindsignaal

De Fransman liet een vleugje bitterheid doorschemeren: "Met alle respect voor KV Mechelen, ik ga niet doen alsof ik die club niet ken. Maar het is niet naar hen dat ik kijk. Je zou bijna denken dat ze kampioen zijn geworden… Ik hou mij vooral bezig met Anderlecht. We bekijken het match per match en op het einde maken we de rekening."

Zijn uitgesproken karakter toont Moussa Diarra ook op het veld. Hij veroverde snel zijn plek centraal achterin en stond ook Achter de Kazerne weer stevig te spelen. Met dat tikkeltje sluwheid om op de limiet te spelen, en soms zelfs erover.

"Ik doe wat de coach mij vraagt. Ben ik nu al de baas in de verdediging? Nee, dat zou ik niet zeggen. Er zijn andere leiders, zoals Colin Coosemans. Ik ben goed ontvangen, daarom neem ik de opmerkingen stap voor stap mee", besloot hij.