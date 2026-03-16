Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Vincent Kompany liet zich na het gelijkspel van Bayern tegen Bayer Leverkusen amper horen. Dat bleek geen toeval, want de Belgische coach sloeg de verplichte persconferentie na de match gewoon over.

Afgelopen weekend speelde een negenkoppig Bayern München met 1-1 gelijk tegen Bayer Leverkusen. Na afloop waren er weinig reacties van Vincent Kompany te vinden, maar dat had een logische verklaring.

De Belgische oefenmeester liet de persconferentie na afloop namelijk aan zich voorbijgaan. Dit omdat de club haar vlucht niet mocht missen. De timing zat al krap vanwege 16 minuten blessuretijd.

Vincent Kompany laat verplichte persconferentie schieten

Toch mag de coach een persconferentie niet zomaar laten vallen. In het bondsreglement van de DFL staat: "Clubs zijn verplicht hun hoofdtrainer ter beschikking te stellen voor deze persconferentie na de wedstrijd. Van de persconferentie na de wedstrijd kan alleen in gegronde uitzonderingsgevallen en enkel in onderling overleg met de andere club en de DFL GmbH worden afgezien."

Het is verder ook niet de eerste keer dat dit gebeurt bij de Beierse club. Andere Bundesliga-clubs zouden zich er stilaan aan beginnen te ergeren. Dat schrijft het Duitse dagblad BILD.



"Dat de recordkampioen het na avondwedstrijden altijd haastig heeft, is ook bij veel andere clubs een thema. Het afzeggen van persconferenties valt bij tegenstanders vaak niet in goede aarde. En zeker wanneer Bayern niet wint, wordt er dan al snel gemopperd: ze willen gewoon liever niet praten…", klink het daar.