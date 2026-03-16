🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Cercle Brugge beleefde opnieuw een pijnlijke avond en moet zich neerleggen bij de Relegation Play-offs. Tegen La Louvière ging het al na drie minuten mis met een erg discutabele strafschopfase.

Cercle Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen. Na de nederlaag tegen STVV liep het ook afgelopen weekend niet goed af. Zondag verloor de Vereniging met 1-3 van La Louvière.

Door die nieuwe nederlaag werd groen-zwart veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Het telt nog heel wat punten meer dan Dender, maar toch blijft het wat lastig om in die rode zone te staan.

Cercle Brugge kijkt zuur naar vroege penaltyfase tegen La Louvière

Tijdens de wedstrijd tegen RAAL was er na drie minuten al een bijzonder opvallend moment. De bezoekers kregen een strafschop nadat Liongola neerging in het strafschopgebied.

🤔 | RAAL La Louvière opent (al) de score met een penalty, was dat de juiste beslissing?

Hij had een licht contact met Kondo. Toch blijft het een heel opmerkelijke penalty, vooral omdat de fout niet in het strafschopgebied leek gemaakt te zijn. Oordeel vooral zelf op basis van de beelden.



Cercle sluit zijn reguliere competitie af op het veld van Anderlecht, dat nog niet 100% zeker is van de Champions' Play-offs. Momenteel staat de Vereniging 15e met 28 punten.