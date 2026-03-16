Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1

Voor de laatste keer (of althans voorlopig) was het weer spanning troef op de Belgische velden vanaf februari tot eind maart om de verdeling van de play off-tickets vast te leggen. Bij Antwerp weten ze voor de laatste speeldag al waar ze aan toe zijn.

Rollercoaster voor top 6

Bij de start van het seizoen was de ambitie bij de Great Old duidelijk: top 6 en een bijhorend ticket voor de Champions' Play Offs. Dat staken ook Sven Jacques en Marc Overmars niet onder stoelen of banken. Maar naarmate de competitie vorderde, des te moeilijker dat doel zou blijken.

Na de heenronde en een 14e plaats in de competitie werd al snel duidelijk dat dat doel heel lastig zou worden en greep het bestuur in: Wils werd ontslagen als T1, Oosting nam enkele dagen later het roer over. Van top 6 als ambitie was even geen sprake meer. Maar dat roer, dat werd stevig omgegooid.

Want Antwerp won vervolgens van Club Brugge, RC Genk, KAA Gent en Zulte Waregem, plaatste zich voor de halve finale van de beker en speelde 2-2 gelijk tegen Anderlecht. Na 20 speeldagen stond Antwerp plots met gelijke punten op plaats 6, van een inhaalmanoeuvre gesproken. Was top 6 dan toch nog mogelijk?

Eerste keer sinds 2018

Maar het niveau zakte opnieuw, Antwerp zakte opnieuw in de stand en was voor aftrappen tegen Standard al zeker van de Europe Play Offs. Het 1-1 gelijkspel tegen de Rouches veranderde daar niets meer aan. Voor de eerste keer sinds 2018(!) geen Play Off 1 op de Bosuil, notabene het jaar als promovendus.



En dus moet het vizier op iets anders gericht zijn: "We gaan nu nog voor één plek en dat is die Europe Play Offs winnen. Als je dat niet doet, kan je beter stoppen", was kapitein Vincent Janssen er meteen als de kippen bij om de troepen op scherp te zetten.

Bij zijn trainer Oosting en doelman Nozawa werd dat toch iets minder luid uitgesproken: "We moeten tonen wie we zijn", klonkt het bescheiden bij Nozawa terwijl Oosting het cryptischer omschreef. "De ambitie is wat anders dan de doelstelling. Maar de ambitie is zeker om de Europe Play Offs te winnen", besloot de Nederlander.